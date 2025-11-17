Vivah Muhurat 2025: जल्द शुरू हो जाएगा खरमास, विवाह के लिए बचे हैं इतने शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में विवाह जैसे मांगलिक कामों के लिए शुभ विवाह मुहूर्त देखना अनिवार्य माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान विवाह समेत सभी शुभ काम वर्जित होते हैं। चातुर्मास समाप्त होने के बाद ही विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू होते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें