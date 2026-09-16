विश्वकर्मा जयंती 2026: घर पर इन चीजों की जरूर करें पूजा, मिलेगा धन और तरक्की का आशीर्वाद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कई देवी-देवताओं की पूजा की जाती है। इनमें से भगवान विश्वकर्मा की पूजा का भी विशेष महत्‍व है। इन्‍हें निर्माण, शिल्प, मशीनों और तकनीकी कार्यों का देवता माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखानों और दुकानों के साथ घर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों, औजारों और उपकरणों की भी पूजा की जाती है।

माना जाता है कि जिन साधनों से हमारा काम चलता है, उनकी पूजा करके हम उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और काम में आने वाली बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। चलिए जानते हैं कि इस दिन घर पर रखी किन चीजों की पूजा की जानी चाहिए।

वाहन की करें पूजा यदि आपके घर में कार, बाइक, स्कूटी या साइकिल है, तो विश्वकर्मा पूजा के दिन उसकी अच्छी तरह सफाई करें। वाहन पर रोली, अक्षत और फूल चढ़ाकर भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करें। वाहन की पूजा करते समय सुरक्षित यात्रा और दुर्घटनाओं से बचाव की प्रार्थना करना न भूलें।

लैपटॉप और कंप्यूटर आज के समय में कंप्यूटर और लैपटॉप भी हमारे लिए बहुत ज्‍यादा जरूरी साधान हैं। वर्क फ्रॉम होम से लेकर , व्यापार या पढ़ाई करने वाले लोग तक कंप्‍यूटर और लैप्‍टॉप का इस्‍तेमाल करते हैं। ऐसे में विश्‍वकर्मा पूजा वाले दिन अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को साफ करके उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आपको लैपटॉप या फिर कंप्‍यूटर पर हल्दी या रोली से तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। इससे आपको करियर में तरक्‍की मिलेगी।

सिलाई मशीन और घरेलू मशीनें घर में सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन या दूसरी काम आने वाली मशीनें हैं तो उन्हें साफ करके पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से जिस मशीन से परिवार की आय जुड़ी हो, उसे सम्मान देना विश्वकर्मा पूजा के दिन जरूरी होता है ।