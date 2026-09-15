विश्वकर्मा पूजा 2026: क्या घर पर कर सकते हैं भगवान विश्वकर्मा की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त, सही विधि और मंत्र
विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी, जो भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। यह त्योहार घर पर भी श्रद्धापूर्वक ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा बेहद खास त्योहार माना जाता है, जो भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। भगवान विश्वकर्मा को वास्तुकला, शिल्पकार, निर्माण और तकनीकी कौशल से जुड़ा देवता कहा जाता है।
विश्वकर्मा पूजा भारत में मुख्य रूप से कारीगरों, इंजीनियरों, मैकेनिकों, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों, बिल्डरों, तकनीशियनों और व्यापारियों द्वारा मनाया जाता है। इस साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। अधिकतर लोगों को मन में यह सवाल उठता है कि, क्या इस दिन घर पर पूजा की जा सकती है?
विश्वकर्मा पूजा घर में कर सकते हैं?
हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए कोई कठोर नियम नहीं बताए गए हैं, इसलिए आप घर पर भी श्रद्धा भाव और विधि-विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर सकते हैं। हालांकि यह त्योहार मुख्य रूप कारखानों, ऑफिसों और फैक्ट्री पर मनाई जाती है।
कन्या संक्रांति के दिन ही विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष कन्या संक्रांति का शुभ समय करीब 7 बजकर 58 मिनट पर मनाया जाएगा। अलग-अलग शहरों में पूजा करने के लिए शुभ समय शहर और स्थानीय पंचांग के आधार पर अलग हो सकता है। इसलिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से पहले अपने क्षेत्र के पंचांग में बताए गए शुभ मुहूर्त का ही पालन करें।
विश्वकर्मा पूजा विधि जानिए
- विश्वकर्मा पूजा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ वस्त्र पहनें।
- इसके बाद कार्यस्थल, कारखाने, ऑफिस, मशीनें और औजारों को अच्छी तरह से साफ कर लें।
- चारों और गंगाजल से छिड़काव कर वातावरण को शुद्ध करें।
- भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए चित्र स्थापित करें और विधिवत रूप से उनकी पूजा-अर्चना करें।
भगवान विश्वकर्मा से जुड़ा मंत्र
भगवान विश्वकर्मा को प्रसन्न करने के लिए इस दिन अपनी भक्ति में उनसे जुड़ा एक खास मंत्र 'ऊं विश्वकर्मणे नमः'जरूर शामिल करें।
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