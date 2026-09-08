विश्वकर्मा पूजा 2026: मशीनों पर क्यों बनाया जाता है स्वस्तिक? यहां पढ़ें औजारों की पूजा का खास महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारत में विश्वकर्मा पूजा (Vishwakarna Jayanti 2026) का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन उन सभी लोगों के लिए खास होता है जो किसी न किसी निर्माण कार्य, तकनीक या मशीनरी से जुड़े हुए हैं। इस दिन फैक्ट्रियों, कारखानों, मोटर गैराज, दुकानों और यहां तक कि हमारे घरों में भी मशीनों और औजारों की पूजा की जाती है।

आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा के दौरान मशीनों की अच्छी तरह से साफ-सफाई की जाती है और फिर उन पर रोली या सिंदूर से 'स्वस्तिक' का पवित्र चिह्न बनाकर पूजा जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और इस दिन का क्या महत्व है।

मशीनों पर स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है? भारतीय संस्कृति में 'स्वस्तिक' को अत्यंत शुभ, मंगलकारी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जब विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीनों, वाहनों और औजारों पर स्वस्तिक बनाया जाता है, तो इसके पीछे यह मान्यता होती है कि भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद इन मशीनों पर हमेशा बना रहे।

स्वस्तिक बनाने से मशीनों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे वे सुचारू रूप से चलती हैं और जल्दी खराब नहीं होतीं। साथ ही, यह चिह्न किसी भी तरह की कार्यस्थल दुर्घटना या तकनीकी खराबी से बचाने का भी काम करता है।

सृष्टि के पहले इंजीनियर हमारे धार्मिक शास्त्रों की मानें तो भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला वास्तुकार (आर्किटेक्ट) और इंजीनियर कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन काल में देवी-देवताओं के लिए सुंदर भवन, स्वर्ग लोक, पुष्पक विमान और शक्तिशाली हथियारों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। इस दुनिया में जो कुछ भी सृजनात्मक है, जिससे हमारा जीवन आसान और संचालित होता है, वह सब उन्हीं की महान देन है।