कारोबार में चाहते हैं तरक्की तो ऐसे करें भगवान विश्वकर्मा की आराधना, नोट कर लें पूजा का शुभ मुहूर्त

जागरण संवाददाता, पटना। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी 17 सितंबर को देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा होगी। कल-कारखानों, गैराज, कंपनियों, हार्डवेयर प्रतिष्ठानों, मोटर वाहन, साइकिल दुकानों और अन्य कार्यस्थलों पर मशीनों व उपकरणों की सफाई कर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर विधिवत पूजा-अर्चना की जाएगी।

धार्मिक मान्यता है कि विश्वकर्मा पूजा से कारोबार में वृद्धि और रोजगार में उन्नति के अवसर बनते हैं। ज्योतिषाचार्य राकेश झा ने बताया कि 17 सितंबर की रात 11:31 बजे सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। रात 8:41 बजे तक अनुराधा नक्षत्र और इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा।