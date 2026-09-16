विश्वकर्मा जयंती पर मशीन और औजारों की पूजा विधि, सही पूजन लाएगा बरकत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म के अनुसार विश्वकर्मा पूजा के दिन घर, फैक्ट्री और ऑफिस की सभी मशीनें बंद रहती हैं और इस दिन उन मशीनों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। यह एक दिन ऐसा होता है जब आपके काम की ही पूजा की जाती है। इस दिन सभी फैक्ट्री आम लोगों के लिए बंद होती हैं, लेकिन मशीनों को पूजा जाता है।

मशीन पर फूलों की माला चढ़ाई जाती है। ऑटो-रिक्शा और सभी गाड़ियों के बोनट पर तिलक लगाया जाता है। इस दिन दर्जी अपनी कैंची को पूजते हैं, तो वास्तुकार और शिल्पकार अपने सामान की पूजा करते हैं। यही नहीं ऑफिस में काम करने वाले इंजीनियर अपने लैपटॉप की पूजा करते हैं।

आमतौर पर कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन इस दिन आपके काम में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उन सभी को पूजा जाता है। दरअसल यह भगवान विश्वकर्मा को सम्मान देने का एक तरीका माना जाता है। हर बार की तरह इस साल भी विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही मनाई जाएगी। आइए आपको बताते हैं इस दिन मशीन और औजारों की पूजा की सही विधि क्या है?

विश्वकर्मा पूजा 2026 मशीन की पूजा विधि यह त्योहार मुख्य रूप से घरों, कारखानों और काम की जगहों पर श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अगर आप भी विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनी मशीन और औजारों को पूजते हैं, तो उसका सही तरीका जान लेना भी जरूरी है।