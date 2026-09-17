विश्वकर्मा पूजा की आरती के बाद जरूर करें ये 3 काम, बिजनेस में मुनाफे के साथ बनी रहेगी सुख-समृद्धि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड का पहला इंजीनियर या वास्तुकार माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवताओं के अस्त्र-शस्त्र से लेकर उनके भव्य महल और सिंहासन बनाने का पूरा श्रेय विश्वकर्मा जी को ही जाता है। शायद कम लोग जानते हैं कि रावण की सोने की लंका, श्रीकृष्ण की सुंदर द्वारिका नगरी और पांडवों के लिए रहस्यमयी इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था।

यही वजह है कि आज के दौर में भी जो लोग कामकाजी हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं या किसी भी तरह के निर्माण, व्यापार या तकनीकी कार्य से जुड़े हैं, वे अपने सुनहरे भविष्य और काम में सफलता के लिए विश्वकर्मा जी की पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं। इस दिन विशेष रूप से मशीनों, औजारों, कंप्यूटर और वाहनों की साफ-सफाई करके उनकी पूजा करने का विधान है।

आज के दिन करें ये आरती आरती के बोल हमें याद दिलाते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने कैसे महर्षि अंगिरा को शांति प्रदान की थी और संकट में पड़े राजा के दुखों को पल भर में दूर कर दिया था। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अभिजीत मुहूर्त में मशीनों की पूजा करने के बाद यह आरती गाता है, उसके मन की सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं। उसे अटल शांति मिलती है और व्यापार में सुख-संपत्ति का वास होता है।