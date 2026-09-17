Vishwakarma Puja 2026: क्या भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था महादेव का त्रिशूल? साम्ब पुराण में है इसका वर्णन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। 17 सितंबर 2026 यानी आज हर कोई विश्वकर्मा जयंती मना रहा है। हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान शिव के त्रिशूल को केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि के तीनों लोकों और तीनों गुणों (सत्व, रज, तम) के संतुलन का प्रतीक माना गया है। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि यह दिव्य अस्त्र आखिर किसने और कैसे बनाया? पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर 'साम्ब पुराण' और 'विष्णु पुराण' में इसका बड़ा ही दिलचस्प और अलौकिक वर्णन मिलता है।

सूर्य के तेज और संज्ञा से जुड़ी पौराणिक कथा विष्णु पुराण (तृतीय अंश, अध्याय 2) की कथा के अनुसार, देवताओं के परम शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पुत्री 'संज्ञा' का विवाह सूर्य देव से हुआ था। सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उनकी गर्मी और चमक को ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाईं। इस समस्या से परेशान होकर वह अपने पिता विश्वकर्मा के पास पहुंचीं और सबकुछ बताया।

अपनी पुत्री का दुख दूर करने के लिए देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक अनूठा उपाय निकाला। उन्होंने सूर्य देव की सहमति से उन्हें अपने तक्षण यंत्र (शाण चक्र) पर चढ़ाया और उनके प्रचंड तेज का कुछ हिस्सा तराशकर छांट दिया, जिससे सूर्य देव का रूप सहने योग्य हो गया।