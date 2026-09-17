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विश्वकर्मा जयंती 2026 पर अपनों को दें शुभकामनाएं, भेजें ये खास संदेश और दिल छूने वाले मैसेज

By Digital Desk Edited By: Anuradha Gupta
Published: Thu, 17 Sep 2026 06:30 AM (IST)

विश्वकर्मा जयंती 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश, शायरी और कोट्स। भगवान विश्वकर्मा की कृपा ...और पढ़ें

विश्वकर्मा जयंती पर पाएं भगवान का आशीर्वाद ! (Picture Credit- AI Generated)

विश्वकर्मा जयंती पर पाएं भगवान का आशीर्वाद ! (Picture Credit- AI Generated)

HighLights

  1. विश्वकर्मा जयंती कन्या संक्रांति पर मनाई जाती है।

  2. भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के महान शिल्पकार और वास्तुकला के देवता हैं।

  3. इस दिन मशीनों की पूजा कर कार्य में समृद्धि की कामना की जाती है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज गरुवार के दिन देश भर में विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। यह हिंदू धर्म में एक बेहद महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे सृष्टि के महान शिल्पकार और वास्तुकला के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही स्वर्गलोक, इंद्रप्रस्‍थ, द्वारका नगरी और भगवान विष्‍णु के अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण किया था।
हर साल कन्या संक्रांति के दिन यह पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से कारखानों, फैक्ट्रियों, कार्यशालाओं और दुकानों में मशीनों, औजारों और यंत्रों की पूजा की जाती है। लोग भगवान विश्वकर्मा से अपने कार्य में कुशलता, तरक्की और समृद्धि की कामना करते हैं। यह दिन श्रम और सृजन के सम्मान का प्रतीक मान जाताहै, जो हमें मेहनत और हुनर के महत्व को दर्शाता है।इस महान दिन पर अपने मित्रों और सहयोगियों को प्रेम भरी शुभकामानाएं भेजें और उनके दिन को खास बना दें।

1- हाथों में हुनर का नूर रहे,
हर काम में नया सुरूर रहे।
बाबा विश्‍वकर्मा की कृपा से,
दुख-दर्द आपसे दूर रहे।

2- सृजन के देव विश्‍वकर्मा,
करें सबका कल्याण।
सुख-समृद्धि से भरे जीवन,
बढ़े आपका मान।

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3- शिल्प, कला और निर्माण के,
दाता हैं भगवान।
कृपा रहे उनकी सदा,
बने रहें आप महान।

4- कर्म का दीया जलाते रहें,
आगे कदम बढ़ाते रहें।
विश्‍वकर्मा जी के आशीर्वाद से,
सफलता नई पाते रहें।

5-सुख, शांति और समृद्धि,
आपके घर में आए।
विश्‍वकर्मा जयंती का दिन,
ढेरों खुशियां लाए।

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6- हुनर का परचम लहराए,
मेहनत का मिले फल पूरा।
प्रभु कृपा से हो जाए,
हर एक सपना अधूरा पूरा।

7-कला और तकनीक का,
संगम सुंदर सजे।
विश्‍वकर्मा की जयकार से,
सृजन का बाजा बजे।

8- काम में ईमानदारी रहे,
मन में रहे विश्वास।
विश्‍वकर्मा बाबा बनाएं,
हर लम्हा खास।

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9-कर्म क्षेत्र में मिले तरक्की,
नाम आपका रोशन हो।
बाबा की कृपा से सदा,
घर में खुशियों का मनन हो।

10- हाथों का हुनर बढ़े,
काम में मिले बरकत।
विश्‍वकर्मा प्रभु बदल दें,
आपकी हर एक रंगत।

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11- शिल्पकला के स्वामी देव,
रखना अपनी छाया।
आपकी ही कृपा से चलती,
यह सुंदर मोह-माया।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है