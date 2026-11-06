विदुर नीति: बच्चों को बचपन से सिखाएं ये 5 बातें, जीवन में कभी नहीं खाएंगे धोखा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों की अच्छी परवरिश केवल उन्हें पढ़ा-लिखाकर सफल बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन की सही और गलत की पहचान कराना भी होता है। बचपन में सीखी गई बातें जीवनभर उनके काम आती हैं। महाभारत के महात्मा विदुर ने अपनी नीतियों के माध्यम से जीवन, व्यवहार, रिश्तों और बुद्धिमानी से जुड़े कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं।

उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रासंगिक हैं। विदुर नीति के अनुसार, माता-पिता को बच्चों को कुछ ऐसी बातें सिखानी चाहिए जिससे जीवन में उन्हें कोई भी धोखा न दे सके। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। आइए जानते हैं जरूरी बातें, जिन्हें हर माता-पिता को अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए।

किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें विदुर नीति की एक महत्वपूर्ण सीख है कि व्यक्ति को हमेशा सोच-समझकर विश्वास करना चाहिए। बच्चों को शुरुआत से ही समझाएं कि किसी के मीठे बोल सुनकर तुरंत उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

किसी व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार और कर्मों से होती है, केवल उसकी बातों से नहीं। बच्चे अगर किसी के साथ दोस्ती भी करें, तो इस बात को ध्यान में रखकर ही करें कि बातें किसी दूसरे को न बताएं।

सोच-समझकर कहें अपनी बात बच्चों को बचपन से ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सिखाना चाहिए। गुस्से में कही गई बात कई बार रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। उन्हें बताएं कि बिना सोचे-समझे किसी से कोई भी बात न करें और न ही दूसरों की बातों को इधर-उधर बताएं। समझदारी से बोलना जीवन में कई परेशानियों से बचाता है।

लालच से हमेशा दूर रहें लालच व्यक्ति की सोचने-समझने की शक्ति को कमजोर कर सकता है। कई बार लोग बड़े फायदे का लालच देकर दूसरों को धोखा देते हैं। बच्चों को सिखाएं कि बिना मेहनत के कुछ बड़ा पाने की इच्छा उन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। मेहनत और ईमानदारी से हासिल की गई सफलता ही सबसे मूल्यवान होती है।

अपनी कमजोरी किसी को न बताएं बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि हर व्यक्ति उनका हितैषी नहीं होता है, इसलिए अपनी परेशानियां, डर और कमजोरियां केवल भरोसेमंद लोगों को ही बताएं। उन्हें यह भी बताएं कि किसी की बातों में आकर अपनी निजी बातें या जरूरी चीजें किसी अनजान व्यक्ति को न दें।