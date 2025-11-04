Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी के दिन घर के इन प्रमुख स्थानों में जलाएं दीपक, होंगे मालामाल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। यह भगवान विष्णु और एकादशी माता को समर्पित है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हर साल अगहन महीने (मार्गशीर्ष) के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है। वहीं, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के साथ-साथ कुछ विशेष स्थानों पर दीपक (Utpanna Ekadashi 2025 Deepak Rituals) जलाने की भी परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से श्री हरि खुश होकर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं।

उत्पन्ना एकादशी के दिन दीपक से करें ये उपाय (Utpanna Ekadashi 2025 Deepak Remedies) मुख्य द्वार पर उत्पन्ना एकादशी तिथि पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तुलसी के पौधे के पास तुलसी जी को भगवान विष्णु की प्रिया माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस उपाय से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

मंदिर में उत्पन्ना एकादशी के दिन घर के पूजा स्थल या फिर मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह दीपक भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। कहते हैं कि इस दीपक को पूरी रात जलाकर रखने से विष्णु जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

पीपल के पेड़ के पास शास्त्रों के अनुसार, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अगर आपके घर के पास कोई पीपल का पेड़ है, तो उत्पन्ना एकादशी की शाम को उसके नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय को करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है।