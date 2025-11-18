Language
    Baby Names: अपने बच्चों के लिए चुनें ये यूनिक नाम, जिनका अर्थ भी है बहुत खास

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    बच्चों के लिए सार्थक और दिव्य अर्थ वाले नाम चुनना काफी शुभ माना गया है। लेकिन वहीं बच्चों का अर्थहीन नाम रखना शुभ नहीं माना गया। ऐसे में आप अपने बच्चों के लिए ये खास नाम (Bachchon Ke Naam) चुन सकते हैं, जो यूनिक होने के साथ-साथ दिव्य अर्थ वाले भी हैं। 

    Hero Image

    बच्चों के लिए चुनें ये यूनिक नाम। (Picture Credit: Freepik)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि बच्चों के लिए हमेशा एक सार्थक नाम चुनना चाहिए, तभी आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में अपने बच्चे के लिए ऐसे नाम बिल्कुल भी नहीं चुनने चाहिए, जिनका कोई अर्थ न हो। ऐसे में अगर आप भी अपने बेटे या बेटी के लिए कोई अच्छा व यूनिक नाम ढूंढ रहे हैं, तो ये नाम चुन सकते हैं।

    लड़कों के लिए नाम

    • जैत्र - इस नाम को विजय के प्रतीक के रूप में देखा  जाता है। ऐसे में आप यह नाम अपने बेटे को जरूर दें।
    • श्रीश - इस नाम का अर्थ है लक्ष्मीपति। ऐसे में यह यूनिक नाम आप अपने बेटे के लिए चुन सकते हैं, जो उन पर खूब खिलेगा।
    • विवान – इस नाम का अर्थ है जीवन से भरपूर। ऐसे में आप यह यूनिक नाम अपने बेटे के लिए चुन सकते हैं।
    • अद्विक – अद्विक का अर्थ है अद्वितीय और खास। ऐसे में इस खास अर्थ वाले वाम को आप अपने बेटे के लिए चुन सकते हैं।
    • हृदय – इस प्यारे से नाम का अर्थ है दिल, दयालु मन वाला। 
    • शाश्वत - इस नाम का अर्थ है, शाश्वत या अजेय। ऐसे में यह नाम आपके बेटे पर खूब अच्छा लगेगा।
    • पुण्य -  इस नाम का अर्थ है परम पुण्यशाली। ऐसे में यह छोटा-सा नाम आप अपने बेटे के लिए जरूर चुनें।
    • यथार्थ - यथार्थ का अर्थ है, सच्चाई या वास्तविकता। ऐसे में यह नाम अपने बेटे को दे सकते हैं, जो आपके बेटे के लिए अच्छा रहने वाला है।
    Babies i
    (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    लड़कियों के लिए दिव्य नाम

    • मिश्का - इस का नाम का अर्थ है उपहार या ईश्वर का तोहफा। ऐसे में अपनी बेटी को ये प्यारा नाम-सा नाम जरूर दें।
    • आद्या - इस नाम का अर्थ है शुरुआत, सृजन की देवी या पहली शक्ति। यह नाम आपकी बेटी पर खूब खिलेगा।
    • अद्विका - यह नाम प्यारा होने के साथ-साथ यूनिक भी है। इस नाम का अर्थ है 'अद्वितीय' या 'उत्कृष्ट। ऐसे में इस नाम को आप अपनी बेटी को दे सकते हैं।
    • ईरा- संस्कृत में इस नाम का अर्थ "पृथ्वी" या "पवित्र नदी" माना गया है। ऐसे में यह छोटा और प्यारा-सा नाम आप अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं।
      • baby girl f
      • (Picture Credit: Freepik)
    • वाग्मी - इस नाम का अर्थ है उत्तम प्रवक्ता। ऐसे में आपकी बेटी को ये प्यारा-सा नाम जरूर दें।
    • धन्वी - इस नाम का अर्थ है 'समृद्ध' या 'धनवान'। ऐसे में आप अपनी बेटी को यह प्यारा-सा नाम दे सकते हैं।
    • यज्वी - यज्वी का अर्थ है - यज्ञकर्ता। ऐसे में यह नाम आपकी बेटी पर बहुत प्यारा लगेगा।
    • श्लोका - श्लोका शब्द श्लोक से बना है। आप अपनी बेटी के लिए यह प्यारा-सा नाम चुन सकते हैं।

