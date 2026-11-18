धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष धार्मिक महत्व है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से करवाने से घर में खुशहाली बनी रहती है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है।

इस दिन घरों और मंदिरों में विवाह की तरह ही सभी रस्में निभाई जाती हैं। इन्हीं रस्मों में से एक होती है कन्यादान की रस्म। यह एक ऐसी रस्म है जो हिंदू शादियों में लड़की के माता-पिता निभाते हैं और इसके माध्यम से कन्या का हाथ वर को सौंपा जाता है। इस साल तुलसी विवाह 21 नवंबर, शनिवार को मनाया जाएगा।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी विवाह को भी हिंदू शादी की सभी रस्मों के साथ निभाया जाता है। ऐसे में एक सवाल यह भी आता है कि आखिर तुलसी विवाह के दिन कन्यादान कौन करता है और इसकी सही विधि क्या है? आइए आपको बताते हैं इसके बारे में।

तुलसी विवाह में कन्यादान का धार्मिक महत्व? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, वहीं शालिग्राम जी को विष्णु जी का प्रतीक बताया जाता है। इसी वजह से इस दिन तुलसी माता और और शालिग्राम जी के विवाह को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है।

तुलसी विवाह में कौन करता है कन्यादान? परंपरा के अनुसार, तुलसी विवाह में कन्यादान की रस्म घर के कोई भी विवाहित दंपति निभाते हैं। यदि इस दिन घर का मुखिया पत्नी के साथ मिलकर माता तुलसी को कन्या स्वरूप मानकर भगवान शालिग्राम को उनका हाथ सौंपते हैं, तो अत्यंत शुभ माना जाता है।

यदि घर में माता-पिता दोनों मौजूद हैं, तो ये रस्म उन्हें ही निभानी चाहिए। इस रस्म को अन्य कोई भी जोड़े में निभा सकता है। यदि कोई भी यह रस्म निभाने में असमर्थ हो, तो मंदिर के पंडित भी कन्यादान कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष बंधन नहीं है, लेकिन जो भी यह रस्म निभाता है उसे साफ और सात्विक होना चाहिए।