    आंगन में उग आया है तुलसी का पौधा, तो समझ लें घर में होगा मां लक्ष्मी का आगमन

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 12:19 PM (IST)

    सनातन धर्म में तुलसी (Tulsi Plant Significance) का पौधा पूजनीय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस पौधे की रोजाना पूजा-अर्चना करने से मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख-शांति का वास होता है। साथ ही परिवार के सदस्यों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। घर में तुलसी के उगने से कई संकेत मिलते हैं। आइए जानते हैं तुलसी उगने से कौन-से संकेत मिलते हैं।

    घर में तुलसी उगने से कौन-से संकेत मिलते हैं?  (Image Source: AI-Generated) 

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में तुलसी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। इसके पास रोजाना देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही 5 या 7 परिक्रमा लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, विधिपूर्वक तुलसी पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

    तुलसी (Tulsi Plant Significance) के पौधे से कई खास संकेत मिलते हैं, जिससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। घर में तुलसी का उगना शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। अगर आपके घर में भी अचानक से तुलसी का पौधा उग आया है, तो आइए जानते हैं इससे मिलने वाले सकेतों के बारे में विस्तार से।

    (Image Source: AI-Generated)

    तुलसी उगने के संकेत

    अगर आपके घर में तुलसी के पौधा उग आया है, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी के उगने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है।

    घर में स्वयं तुलसी के उगने से परिवार के सदस्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी का पौधा होने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है।

    तुलसी पर मंजरी का आना


    अगर तुलसी पर बिना मौसम के मंजरी आ रही है, तो इसे शुभ माना जाता है। तुलसी पर मंजरी आने से धन में वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं। साथ ही जॉब और कारोबार में सफलता मिल सकती है।

    वैसे तो घर में तुलसी का उगना शुभ माना जाता है, लेकिन इसके पौधे का सुख जाना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी सूखने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे घर में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

    तुलसी अपने आप उगने पर क्या करें?


    तुलसी के उगने पर आप उस पौधे को एक गमले में लगा दें। इसके बाद रोजाना तुलसी के पास देसी घी के पास दीपक जलाकर पूजा करें। तुलसी पूजन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अन्न-धन के भंडार भरे रहते हैं।

    करें ये उपाय


    अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहें हैं, तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की जड़ को गंगाजल से धो लें और उसे पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांधें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ का योग बनते है।

