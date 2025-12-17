Grahan 2026: नए साल में कब-कब लगेगा ग्रहण, पहले ही जान लें तारीख

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर नया साल अपने साथ कई खगोलीय घटनाएं लेकर आता है। साल 2026 भी इससे अलग नहीं है। इस साल सूर्य और चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2026) दोनों देखने को मिलेंगे, जिनको लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। खासकर, यह जानना जरूरी है कि कौन-सा ग्रहण भारत में दिखाई देगा और किन तारीखों पर सूतक काल मान्य होगा।

साल 2026 में कुल चार ग्रहण लगेंगे। इनमें दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण शामिल हैं। हालांकि, हर ग्रहण का असर भारत में नहीं होगा। नीचे तारीखों के साथ पूरी जानकारी दी जा रही है- साल 2026 के ग्रहण- तारीखें * सूर्य ग्रहण • 17 फरवरी 2026– यह सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगेगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस दिन सूतक काल नहीं माना जाएगा। • 12 अगस्त 2026– यह साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा, लेकिन यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। इस कारण धार्मिक रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। यह स्पेन, रूस और पुर्तगाल के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा।

* चंद्र ग्रहण • 3 मार्च 2026– यह साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा और भारत में दिखाई देगा। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। इस दिन सूतक काल मान्य होगा, जो ग्रहण से पहले सुबह- 09:39 मिनट पर शुरू होकर ग्रहण समाप्त होने पर शाम 06:46 मिनट पर खत्म होगा। वहीं, ग्रहण चंद्रोदय के साथ शाम 6.26 मिनट पर प्रारंभ होगा और शाम 6.46 मिनट पर समाप्त हो जाएगा.

• 28 अगस्त 2026– यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए सूतक काल लागू नहीं होगा। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. ग्रहण का खास महत्व भारतीय परंपरा में ग्रहण का खास महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए लोग इस दौरान भोजन पकाने से बचते हैं और पूजा-पाठ नहीं करते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और घर की शुद्धि की परंपरा भी निभाई जाती है।