Shukrawar Tips: शुक्रवार के दिन घर से बाहर निकाल दें ये चीजें, होंगे मालामाल
शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर करने के लिए कुछ चीजों को हटाना चाहिए। तो आइए उन वस्तुओं (Remove These 5 Things From Your House On Friday) के बारे में जानते हैं, जो दुख-दरिद्रता का कारण बन सकती हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार का दिन धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी व शुक्र देव को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र में, शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, सौंदर्य और समृद्धि का कारक माना जाता है। इसलिए, यह दिन विशेष रूप से घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बाहर निकालने और मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जिन घरों में गंदगी, टूटी-फूटी चीजें और बेकार का सामान जमा रहता है, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता।
ऐसे में शुक्रवार के दिन (Shukrawar Tips) घर की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, जिन्हें जरूर बाहर कर देना चाहिए। इससे धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। तो आइए उन वस्तुओं को जानते हैं।
शुक्रवार को तुरंत घर से बाहर करें ये 5 चीजें (Remove These 5 Things From Your House On Friday)
टूटे-फूटे बर्तन और शीशा
घर में टूटे-फूटे बर्तन और टूटा शीशा है, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। टूटे बर्तन घर में दरिद्रता लाते हैं और इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। वास्तु के अनुसार, यह भी माना जाता है कि टूटा शीशा अशुभ माना जाता है और यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है।
पुराने, फटे कपड़े और जूते
जिन कपड़ों को आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या जो फटे-पुराने हो चुके हैं, उन्हें घर में इकट्ठा न रखें। इसी तरह टूटे या घिसे हुए जूते-चप्पल भी घर से बाहर कर दें। ये चीजें राहु और शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ाती हैं और धन की हानि का कारण बनती हैं। ऐसे में इन्हें फेंक दें।
बंद या खराब पड़ी घड़ी
घर में बंद या खराब घड़ी न रखें। यह अशुभ मानी जाती हैं। घड़ी समय और प्रगति का प्रतीक है। अगर घड़ी रुक जाती है, तो माना जाता है कि इससे आपकी तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन इन्हें तुरंत ठीक करवा लेंया घर से हटा दें।
कबाड़ और बेकार रद्दी
घर के कोने-कोनों में जमा बेकार कबाड़, रद्दी, या टूटा-फूटा इलेक्ट्रॉनिक सामान नकारात्मक ऊर्जा का कारक माना जाता है। ऐसे में इसे तुरंत हटाएं। या शुक्रवार के दिन कबाड़ी को बुलाकर उसे बेच दें।
सूखे या मुरझाए फूल
मंदिर या घर में देवी-देवताओं को चढ़ाए गए सूखे या मुरझाए हुए फूलों को लंबे समय तक न रखें। इन्हें तुरंत हटाकर किसी पवित्र स्थान, जल स्रोत या मिट्टी में दबा दें, क्योंकि मां लक्ष्मी को बासी चीजें अप्रिय लगती हैं।
शुक्रवार को क्या करें?
- शुक्रवार को घर की विशेष रूप से ईशान कोण की सफाई करें।
- मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल या लाल गुलाब अर्पित करें।
- इस दिन देवी को इत्र चढ़ाएं और खीर का भोग लगाकर कन्याओं में बांटें।
- तामसिक चीजों से दूरी बनाएं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
