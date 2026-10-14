Shardiya Navratri: मां दुर्गा को क्यों चढ़ाई जाती है 108 लौंग की माला? जानें इसका चमत्कारी रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व है। इन दिनों भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं। कोई लाल फूल चढ़ाता है, तो कोई चुनरी और नारियल अर्पित करता है। वहीं, कुछ भक्त मां दुर्गा को 108 लौंग की माला भी चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस उपाय को नकारात्मकता दूर करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं मां दुर्गा को 108 लौंग की माला चढ़ाने का धार्मिक महत्व और इसे अर्पित करने का सही तरीका।

108 लौंग की माला का क्या है धार्मिक महत्व? हिंदू धर्म में 108 अंक को बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि इस संख्‍या को मंत्रों के जाप, आहुति आदि में भी बहुत शुभ माना जाता है। इसी कारण मां दुर्गा को 108 लौंग की माला अर्पित करना श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि नवरात्र के दौरान सच्चे मन से माता रानी को यह माला चढ़ाने और उनका ध्यान करने से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है।

नकारात्मकता दूर करने के लिए चढ़ाएं लौंग की माला लौंग का इस्तेमाल पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। इसकी सुगंध के कारण इसे कई धार्मिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसकी सुगंध नकारात्‍मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और अपने में ही कैद कर लेती है। ऐसे में लौंग से माहौल में फैली नकारात्‍म्‍क ऊर्जा को कम किया जा सकता है और सकारात्‍मकता को बढ़ाया जा सकता है।