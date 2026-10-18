शारदीय नवरात्र महाअष्टमी पर कन्या पूजन के लिए मिलेगा बहुत कम समय! राहुकाल में हटकर यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस साल शारदीय नवरात्र का आरंभ 11 अक्टूबर को हुआ था और इसका समापन 20 अक्टूबर दशहरा के पर्व के साथ हो जाएगा। इस दौरान माता दुर्गा के अलगअलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और माता को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाए जाते है।

इन नौ दिनों में लोग श्रद्धा से माता के लिए व्रत उपवास करते हैं और अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इस साल लोगों के मन में अष्टमी तिथि को लेकर कई सवाल हैं क्योंकि सप्तमी तिथि दो दिनों तक पड़ रही है। ऐसे में जो लोग अष्ठमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं उनके मन में कन्या पूजन के मुहूर्त को लेकर कई सवाल हैं।

नवरात्रि 2026 में महाअष्टमी और महा नवमी की तारीखों को लेकर काफी उलझन है, क्योंकि सप्तमी तिथि दो दिनों तक पड़ रही है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता दुर्गा के अष्टम स्वरूप महा गौरी का पूजन किया किया जाता है और इस दिन को दुर्गा अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं महा अष्टमी की सही तिथि और कन्या पूजन के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में।

शारदीय नवरात्र महाअष्टमी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर, रविवार, प्रातः 8:27 बजे आरंभ होकर 19 अक्टूबर, प्रातः 10:51 बजे तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि में अष्टमी 19 अक्टूबर को होने के कारण अष्टमी का कन्या पूजन इसी दिन करना शुभ होगा।

महाअष्टमी कन्या पूजन का मुहूर्त मुहूर्त क्या है? जो लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं वो 19 अक्टूबर में कुछ शुभ मुहूर्त में यदि कन्या पूजन करेंगे, तो उसके शुभ फल मिलेंगे। यहां पढ़ें इस दिन के लिए कन्या पूजन के सबसे शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त: 19 अक्टूबर, प्रातः 4 बजकर 52 मिनट से प्रातः 5 बजकर 40 मिनट तक

अमृत काल: 19 अक्टूबर, प्रातः 7 बजकर 28 मिनट से 9 बजकर 16 मिनट तक

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक

अमृत काल: प्रातः 08:29 बजे से प्रातः 10:16 बजे तक

राहुकाल: प्रातः 07:50 से प्रातः 09:15 बजे तक चूंकि अष्टमी तिथि 19 अक्टूबर को प्रातः 10:51 पर समाप्त हो रही है, इसलिए आपके लिए अष्टमी तिथि का कन्या पूजन इससे पहले ही करना ठीक होगा। वहीं आपको राहुकाल से भी बचना चाहिए।