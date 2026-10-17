महाअष्टमी पर सुबह, शाम या रात कब करें हवन? जानें शुभ मुहूर्त और सरल विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र में महाअष्टमी का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं और हवन के माध्यम से मां दुर्गा की आराधना करते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि महाअष्टमी पर हवन सुबह करना चाहिए, शाम को या रात में? आइए जानते हैं हवन का सही समय, शुभ मुहूर्त और सरल विधि। इस विषय में हमारी बातचीत उज्‍जैन के पंडित एंव ज्‍योतिषाचार्य मनीष शर्मा से हुई है। चलिए जानते हैं कि वो क्‍या कहते हैं।

महाअष्टमी पर हवन सुबह, शाम या रात कब करें? पंडित मनीष जी के अनुसार, " महाअष्टमी पर हवन सुबह या दोपहर के समय करना अच्छा माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा की पूजा करने के बाद हवन किया जा सकता है। कई घरों में हवन के बाद कन्या पूजन करने और फिर व्रत खोलने की की भी रीत है, तो ऐसा करना भी गलत नहीं है।