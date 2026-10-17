शारदीय नवरात्र में कन्याओं को क्या खिलाएं और क्या दें उपहार? महाअष्टमी-नवमी के लिए नोट करें ये जरूरी बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2026) के पावन पर्व में महाअष्टमी और महानवमी की तिथियों का विशेष महत्व है। इन तिथियों पर कन्या पूजन (Kanya Pujan 2026) करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कन्या पूजन करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति प्राप्त होती है। साथ ही शारदीय नवरात्र व्रत का पूर्ण फल मिलता है।



इसमें नौ कन्याओं और एक बालक को भोजन कराया जाता है, जिसे बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन में भोजन करवाने के साथ उपहार और दक्षिणा देने का भी विधान है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कन्याओं को क्या दें, जिससे वे प्रसन्न होकर जाएं। आइए इस आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

कन्याओं को क्या उपहार दें? कन्या पूजन के दिन कन्याओं को उपहार में लाल चुनरी और शृंगार का सामान दे सकते हैं। इसके अलावा स्टील के छोटे बर्तन देना भी शुभ माना जाता है। पढ़ाई से जुड़ी चीजें जैसे पेन, पेंसिल बॉक्स, रंग आदि भी दिए जा सकते हैं। माता सरस्वती की कृपा प्राप्ति के लिए इसे शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के अंत में कन्याओं को दक्षिणा जरूर दें।

कन्याओं को क्या खिलाएं? कन्या पूजन के दिन कन्याओं को सूजी या आटे का हलवा, पूरी और काले चने की सब्जी खिलाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा खीर, फल और मिठाई खिलाना भी उत्तम माना जाता है। कन्या पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए? महाष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन में 9 कन्याओं का होना सबसे शुभ माना जाता है। 9 कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। साथ ही, एक बालक को भी कन्या पूजन में अवश्य शामिल करना चाहिए।

महाअष्टमी 2026 डेट और टाइम (Mahashtami 2026 Date and Time) आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत- 18 अक्टूबर को सुबह 08 बजकर 27 मिनट पर

आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन- 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर

वैदिक पंचांग के अनुसार, उदया तिथि के अनुसार, 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी।