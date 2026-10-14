Durga Ashtami 2026: शारदीय नवरात्र अष्टमी हवन में जरूर दें इन 3 चीजों की आहुति, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र की अष्‍टमी के दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा और हवन होता है। इस बार 19 अक्‍टूबर को दुर्गा अष्‍टमी मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन के साथ हवन करने की भी परंपरा है। माना जाता है कि हवन करने से घर में सकारात्मकता आती है और भक्तों को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान हवन में कुछ विशेष सामग्रियों की आहुति देने से अलग-अलग फलों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि अष्टमी के हवन में किन चीजों को अर्पित करना शुभ माना जाता है।

अष्टमी हवन में खीर की आहुति देना माना जाता है शुभ नवरात्र की अष्टमी पर हवन करते समय खीर की आहुति देने बहुत शुभ होता है। खीर को मिठास, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता अनुसार, हवन में खीर अर्पित करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए खीर में थोड़ी हवन सामग्री मिलाकर विधि-विधान से आहुति दी जाती है।

गाय के शुद्ध घी से दें आहुति हिंदू धर्म में हवन के दौरान घी का विशेष महत्व होता है। इसे अग्नि में अर्पित करना पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अष्टमी के हवन में गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि घी की आहुति देने से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है और पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है।