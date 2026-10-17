महाअष्टमी पर पुष्पांजलि कब और कैसे करें? जानें फूल अर्पित करने का शुभ मुहूर्त और विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। भक्त माता रानी के चरणों में फूल और बेलपत्र अर्पित करके सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। महाअष्टमी पर पुष्पांजलि अर्पित करना पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में भक्तों के मन में सवाल है कि साल 2026 में महाअष्टमी की पुष्पांजलि सुबह कितने बजे करें और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? आइए जानते हैं।

महाअष्टमी पुष्पांजलि 2026 की तारीख शारदीय नवरात्र 2026 में महाअष्टमी सोमवार, 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त सुबह स्नान करके मां दुर्गा की पूजा करते हैं और मंत्रों के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस दिन देवी महागौरी के चरणों में फूल अर्पित करने के विशेष लाभ होते हैं।

महाअष्टमी पुष्पांजलि का शुभ मुहूर्त 19 अक्टूबर 2026 को पुष्पांजलि के लिए सुबह 6:30 बजे से 10:45 बजे तक का समय सबसे अच्‍छा बताया गया है। हालांकि, कुछ और मुहूर्त भी हैं, जिनमें देवी को पुष्‍पांजलि दी जा सकती है।

प्रमुख मुहूर्त इस प्रकार बताए गए हैं: अमृत मुहूर्त: सुबह 6 बजकर 24 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक।

पुष्पांजलि का सामान्य समय: सुबह 6 बजकर 30 मिनट से 10 बजकर 45 मिनट तक।

अन्‍य शुभ मुहूर्त: सुबह 9 बजकर 15 मिनट से 10 बजकर 40 मिनट तक। पुष्पांजलि से पहले किन बातों का रखें ध्यान? महाअष्टमी पर कई भक्त पुष्पांजलि देने से पहले व्रत रखते हैं। कुछ लोग सुबह स्नान करके बिना भोजन किए पूजा में शामिल होते हैं। हालांकि, उपवास करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। पुष्पांजलि के लिए ताजे फूल, बेलपत्र और अक्षत की आवश्‍यकता पड़ती है । पूजा के दौरान मंत्रों का ध्यानपूर्वक अनुसरण करें। मंदिर में पुष्पांजलि देने जा रहे हैं, तो वहां के निर्धारित समय और नियमों की जानकारी पहले ले लें।