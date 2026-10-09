शारदीय नवरात्र 2026: घटस्थापना के समय क्यों बोए जाते हैं जौ? ब्रह्मा जी से जुड़ा इसका खास रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2026) की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है। शारदीय नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही विधिपूर्वक व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां दुर्गा की साधना करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना करने का विधान है।

इस दौरान घटस्थापना के साथ जौ भी बोए जाते हैं। जौ के बर्तन को मंदिर में रखा जाता है और कन्या पूजन के बाद जौ को मिट्टी समेत पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्र में जौ क्यों बोए जाते हैं? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में विस्तार से इसके पीछे की वजह जानते हैं।

शारदीय नवरात्र में क्यों बोए जाते हैं जौ? शारदीय नवरात्र के पहले दिन जौ बोना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जौ बोने से घर में सदैव सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही मां दुर्गा की कृपा परिवार के सदस्यों पर बनी रहती है।