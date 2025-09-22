Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shardiya Navratri में करें इन चमत्कारी मंत्रों का जप, धन-दौलत से भरी रहेगी तिजोरी

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:41 PM (IST)

    शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है जो इस साल 22 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। अगर आप धन और समृद्धि की कामना करते हैं तो इस दौरान तुलसी माता की आराधना जरूर करें।

    prefferd source google
    Hero Image
    Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में करें तुलसी की उपासना।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। इस साल यह पावन पर्व 22 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। अगर आप धन-दौलत की कामना रखते हैं, तो इस दौरान मां तुलसी की उपासना जरूर करें। सुबह जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। मां दुर्गा का ध्यान करें। देवी तुलसी को जल अर्पित करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर मां के शक्तिशाली मंत्रों का जाप या उनके 108 नामों का जप करें। ऐसा करने से धन से जुड़ी मुश्किलें दूर होंगी।

    ।।तुलसी माता के 108 नाम।।

    1.ॐ श्री तुलस्यै नमः।

    2.ॐ नन्दिन्यै नमः।

    3.ॐ देव्यै नमः।

    4.ॐ शिखिन्यै नमः।

    5.ॐ धारिण्यै नमः।

    6.ॐ धात्र्यै नमः।

    7.ॐ सावित्र्यै नमः।

    8.ॐ सत्यसन्धायै नमः।

    9.ॐ कालहारिण्यै नमः।

    10.ॐ गौर्यै नमः।

    11.ॐ देवगीतायै नमः।

    12.ॐ द्रवीयस्यै नमः।

    13.ॐ पद्मिन्यै नमः।

    14.ॐ सीतायै नमः।

    15.ॐ रुक्मिण्यै नमः।

    16.ॐ प्रियभूषणायै नमः।

    17.ॐ श्रेयस्यै नमः।

    18.ॐ श्रीमत्यै

    19.ॐ मान्यायै नमः।

    20.ॐ गौर्यै नमः।

    21.ॐ गौतमार्चितायै नमः।

    22.ॐ त्रेतायै नमः।

    23.ॐ त्रिपथगायै नमः।

    24.ॐ त्रिपादायै नमः।

    25.ॐ त्रैमूर्त्यै नमः।

    26.ॐ जगत्रयायै नमः।

    27.ॐ त्रासिन्यै नमः।

    28.ॐ गात्रायै नमः।

    29.ॐ गात्रियायै नमः।

    30.ॐ गर्भवारिण्यै नमः।

    31.ॐ शोभनायै नमः।

    32.ॐ समायै नमः।

    33.ॐ द्विरदायै नमः।

    34.ॐ आराद्यै नमः।

    35.ॐ यज्ञविद्यायै नमः।

    36.ॐ महाविद्यायै नमः।

    37.ॐ गुह्यविद्यायै नमः।

    38.ॐ कामाक्ष्यै नमः।

    39.ॐ कुलायै नमः।

    40.ॐ श्रीयै नमः।

    41.ॐ भूम्यै नमः।

    42.ॐ भवित्र्यै नमः।

    43.ॐ सावित्र्यै नमः।

    44.ॐ सरवेदविदाम्वरायै नमः।

    45.ॐ शंखिन्यै नमः।

    46.ॐ चक्रिण्यै नमः।

    47.ॐ चारिण्यै नमः।

    48.ॐ चपलेक्षणायै नमः।

    49.ॐ पीताम्बरायै नमः।

    50.ॐ प्रोत सोमायै नमः।

    51.ॐ सौरसायै नमः।

    52.ॐ अक्षिण्यै नमः।

    53.ॐ अम्बायै नमः।

    54.ॐ सरस्वत्यै नमः।

    55.ॐ सम्श्रयायै नमः।

    56.ॐ सर्व देवत्यै नमः।

    57.ॐ विश्वाश्रयायै नमः।

    58.ॐ सुगन्धिन्यै नमः।

    59.ॐ सुवासनायै नमः।

    60.ॐ वरदायै नमः।

    61.ॐ सुश्रोण्यै नमः।

    62.ॐ चन्द्रभागायै नमः।

    63.ॐ यमुनाप्रियायै नमः।

    64.ॐ कावेर्यै नमः।

    65.ॐ मणिकर्णिकायै नमः।

    66.ॐ अर्चिन्यै नमः।

    67.ॐ स्थायिन्यै नमः।

    68.ॐ दानप्रदायै नमः।

    69.ॐ धनवत्यै नमः।

    70.ॐ सोच्यमानसायै नमः।

    71.ॐ शुचिन्यै नमः।

    72.ॐ श्रेयस्यै नमः।

    73.ॐ प्रीतिचिन्तेक्षण्यै नमः।

    74.ॐ विभूत्यै नमः।

    75.ॐ आकृत्यै नमः।

    76.ॐ आविर्भूत्यै नमः।

    77.ॐ प्रभाविन्यै नमः।

    78.ॐ गन्धिन्यै नमः।

    79.ॐ स्वर्गिन्यै नमः।

    80.ॐ गदायै नमः।

    81.ॐ वेद्यायै नमः।

    82.ॐ प्रभायै नमः।

    83.ॐ सारस्यै नमः।

    84.ॐ सरसिवासायै नमः।

    85.ॐ सरस्वत्यै नमः।

    86.ॐ शरावत्यै नमः।

    87.ॐ रसिन्यै नमः।

    88.ॐ काळिन्यै नमः।

    89.ॐ श्रेयोवत्यै नमः।

    90.ॐ यामायै नमः।

    91.ॐ ब्रह्मप्रियायै नमः।

    92.ॐ श्यामसुन्दरायै नमः।

    93.ॐ रत्नरूपिण्यै नमः।

    94.ॐ शमनिधिन्यै नमः।

    95.ॐ शतानन्दायै नमः।

    96.ॐ शतद्युतये नमः।

    97.ॐ शितिकण्ठायै नमः।

    98.ॐ प्रयायै नमः।

    99.ॐ धात्र्यै नमः।

    100.ॐ श्री वृन्दावन्यै नमः।

    101.ॐ कृष्णायै नमः।

    102.ॐ भक्तवत्सलायै नमः।

    103.ॐ गोपिकाक्रीडायै नमः।

    104.ॐ हरायै नमः।

    105.ॐ अमृतरूपिण्यै नमः।

    106.ॐ भूम्यै नमः।

    107.ॐ श्री कृष्णकान्तायै नमः।

    108.ॐ श्री तुलस्यै नमः।

    यह भी पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: आज कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू, मां शैलपुत्री की पूजा से मिलेगा ये फल, देखें शुभ मुहूर्त

    यह भी पढ़ें: Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के इन 9 मंदिरों का करें दर्शन, दूर होंगे सभी कष्ट

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।