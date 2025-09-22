Shardiya Navratri 2025: आज कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू, मां शैलपुत्री की पूजा से मिलेगा ये फल, देखें शुभ मुहूर्त

Navratri Mon 22 Sept 2025 – Thu 2 Oct 2025 शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना की बेला में सोमवार को शारदीय नवरात्र 2025 के पहले दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। सोमवार को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया। दुर्गा सप्तशती पाठ से चारो ओर अध्यात्मिक माहौल दिख रहा। Sharad Navratri 2025

संवाद सहयोगी, भागलपुर। Navratri Monday 22 September 2025 – Thursday 2 October 2025 शारदीय नवरात्र आज सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की आराधना का पर्व आरंभ होगा। मंदिरों और घर-घर में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः की मंगलध्वनि गूंजेगी। श्रद्धालू नौ दिनों तक माता के नव स्वरूपों की भक्ति में लीन रहेंगे। भक्ति में ही शक्ति है, और शक्ति ही जीवन को कल्याण और उत्थान की राह दिखाती है। तिलका मांझी महावीर मंदिर के पंडित आनंद झा ने बताया कि सोमवार को प्रातः 06:09 से 08:06 बजे तक शुभ मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त 11:36 से 12:24 बजे तक रहेगा। इसी समय कलश स्थापना कर मां शैलपुत्री की आराधना की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ शहर के बूढ़ानाथ मंदिर, मिरजानहाट, क्लबगंज, मुंदीचक गढ़ैया दुर्गामंदिर, जिच्छो, मानिकपुर व मंदरोजा दुर्गामंदिरों में दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ प्रारंभ होगा। बूढ़ानाथ मंदिर में नौ दिनों तक सुबह-शाम शहनाई वादन होगा। बंग्ला परंपरा के तहत कालीबाड़ी व दुर्गाबाड़ी मशाकचक में पंचमी को प्रतिमा वेदी पर स्थापित होगी।