Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा को अर्पित करें ये चीजें, जीवन में बनी रहेगी सुख-शांति

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:58 PM (IST)

    सनातन धर्म में आश्विन माह का विशेष महत्व है। इस माह में कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें शारदीय नवरात्र भी शामिल है। नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की पूजा में मां दुर्गा को विशेष चीजें अर्पित की जाती है। इससे साधक को शुभ फल मिलता है। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि मां दुर्गा को कौन-सी चीजें अर्पित करनी चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image
    Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा को कैसे करें प्रसन्न?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की शुरुआत आज यानी 22 सितंबर से हो गई है। यह पर्व मां दुर्गा के 09 रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा और विधिपूर्वक व्रत करने से जीवन के सभी दुख-संकट दूर होते हैं। साथ ही मां दुर्गा की कृपा से बिगड़े काम पूरे होते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर आप भी मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र की पूजा के समय माता रानी को चुनरी और ऋतुफल समेत आदि चीजें (Navratri puja items) अर्पित करें। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और जीवन में खुशियों का आगमन होगा।

    (Pic Credit- Freepik)

    चावल

    शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करें और मां दुर्गा के चरणों में चावल अर्पित करें। जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से साधक के जीवन में शांति, सुख, समृद्धि बनी रहती है।  

    लाल फूल

    मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में माता रानी को गुड़हल या गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं। इससे साधक को शुभ फल मिलता है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है।

    लाल चुनरी

    लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से माता रानी भक्त के सभी दुखों का नाश करती हैं और वैवाहिक जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है।  

    सिक्का

    इसके अलावा पूजा के समय मां दुर्गा को सिक्का चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सिक्का अर्पित करने से धन में वृद्धि होती है और तिजोरी कभी खाली नहीं होती है।

    ऋतुफल

    भोग थाली में फल भी शामिल करने चाहिए। भोग लगाने से पहले फलों को साफ जल से धों लें।  

    सुहाग की चीजें

    शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा को सुहाग की चीजों को चढ़ाना शुभ माना जाता है। नवरात्र समापन होने के बाद सुहाग की चीजों को किसी सुहागन को दान में दें। इससे वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहता है और रिश्ते मजबूत होते हैं।

    यह भी पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: अखंड ज्योत से लेकर कन्या पूजन तक, एक क्लिक में पढ़ें जरूरी जानकारी

    यह भी पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के इन 9 मंदिरों का करें दर्शन, दूर होंगे सभी कष्ट

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।  

     