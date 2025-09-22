Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा को अर्पित करें ये चीजें, जीवन में बनी रहेगी सुख-शांति

सनातन धर्म में आश्विन माह का विशेष महत्व है। इस माह में कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें शारदीय नवरात्र भी शामिल है। नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की पूजा में मां दुर्गा को विशेष चीजें अर्पित की जाती है। इससे साधक को शुभ फल मिलता है। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि मां दुर्गा को कौन-सी चीजें अर्पित करनी चाहिए।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की शुरुआत आज यानी 22 सितंबर से हो गई है। यह पर्व मां दुर्गा के 09 रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा और विधिपूर्वक व्रत करने से जीवन के सभी दुख-संकट दूर होते हैं। साथ ही मां दुर्गा की कृपा से बिगड़े काम पूरे होते हैं।

अगर आप भी मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र की पूजा के समय माता रानी को चुनरी और ऋतुफल समेत आदि चीजें (Navratri puja items) अर्पित करें। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और जीवन में खुशियों का आगमन होगा।

चावल शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करें और मां दुर्गा के चरणों में चावल अर्पित करें। जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से साधक के जीवन में शांति, सुख, समृद्धि बनी रहती है।

लाल फूल मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में माता रानी को गुड़हल या गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं। इससे साधक को शुभ फल मिलता है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है।

लाल चुनरी लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से माता रानी भक्त के सभी दुखों का नाश करती हैं और वैवाहिक जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है।