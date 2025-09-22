Shardiya Navratri 2025: कैसा है मां दुर्गा का स्वरूप? जानिए देवी के प्रत्येक रूप का महत्व

शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है जो भक्ति और उमंग का संगम है। 22 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक भक्त माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करेंगे। यह पर्व नौ दिनों तक चलता है जिसमें भक्त व्रत रखते हैं और माता के दिव्य स्वरूपों की आराधना करते हैं। यह समय श्रद्धा और उल्लास से भरा होता है।

दिव्या गौतम, एस्ट्रोपत्री। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शारदीय नवरात्रि पूरे भारत में भक्ति और उमंग का अद्भुत संगम लेकर आती है। यह वह पावन समय है जब मां दुर्गा (Maa Durga Avatar) का दिव्य आगमन होता है और उनका आशीर्वाद सभी पर बरसता है। इस दौरान हर जगह पंडालों में माँ की भव्य प्रतिमाएं सजाई जाती हैं और भक्त उनके जयकारों से वातावरण को आनंदमय बना देते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 तक पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाएगी।

नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना या कलश स्थापना के साथ होती है और यह पर्व नौ दिनों तक चलता है। इन नौ दिनों में भक्त माता के नौ दिव्य स्वरूपों की भक्ति भाव से पूजा-अर्चना करते हैं और व्रत रखकर अपने मन और आत्मा की शुद्धि का अनुभव करते हैं।

नवरात्रि के नौ दिव्य स्वरूप और उनकी विशेषताएं पहली नवरात्रि: मां शैलपुत्री पहली नवरात्रि मां शैलपुत्री को समर्पित होती है। यह स्वरूप पर्वत की पुत्री और शक्ति का प्रतीक है। मां शैलपुत्री सरल और शांत स्वभाव की हैं, जो भक्तों को संयम, धैर्य और स्थिरता प्रदान करती हैं। इस दिन उनकी पूजा से मानसिक संतुलन और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है।

दूसरी नवरात्रि: मां ब्रह्मचारिणी दूसरी नवरात्रि मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। यह स्वरूप ज्ञान, तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक है। इस दिन उनकी उपासना करने से श्रद्धा, अध्ययन में सफलता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों में संयम और ब्रह्मज्ञान की प्रेरणा जागृत होती है।

तीसरी नवरात्रि: मां चंद्रघंटा तीसरी नवरात्रि मां चंद्रघंटा को समर्पित है। उनका स्वरूप वीरता और साहस का प्रतीक है। सिंहमुख और चंद्रमा से विभूषित यह देवी भय और नकारात्मकता का नाश करती हैं। इस दिन उनकी पूजा से भय दूर होता है, मनोबल और साहस बढ़ता है।