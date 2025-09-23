Shardiya Navratri 2025 Day 2: आज है शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, एक क्लिक में पढ़ें पूजा नियम, भोग और सामग्री

शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025 Day 2) के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। तप की देवी के रूप में जानी जाने वाली मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख और शांति बनी रहती है तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Shardiya Navratri 2025 Day 2: आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। यह दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है तप का आचरण करने वाली। इन्हें तप की देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी की पूजा करने से व्यक्ति में त्याग, तपस्या, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इसके साथ ही मां की कृपा मिलती है। अगर आप मां की कृपा पाने की इच्छा रखते हैं, तो उनकी विधिपूर्वक उपासना करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें