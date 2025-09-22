Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shardiya Navratri 2025: चमत्कारों से भरे हैं मां दुर्गा के ये पावन धाम, शारदीय नवरात्र में जरूर करें दर्शन

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:56 PM (IST)

    शारदीय नवरात्र का समय बहुत पुण्यदायी माना जाता है। यह मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। इस दौरान पूजा-पाठ और कठिन उपवास का पालन किया जाता है। कहते हैं कि मां दुर्गा की पूजा से सभी कष्टों का अंत होता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा के पावन धाम।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र का समय बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान देश भर के शक्तिपीठों में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इस साल, अगर आप कुछ अलग और अद्भुत मंदिरों का अनुभव लेना चाहते हैं, तो कोलकाता का चाइनीज काली मंदिर, बिलासपुर का वनदेवी मंदिर और चेन्नई का जय दुर्गा पीठम धाम के दर्शन करने जा सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये मंदिर (Maa Durga Temples) न केवल अपनी अनूठी मान्यताओं और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये भारत की विभिन्न सांस्कृतिक का अनोखा संगम हैं।

    चाइनीज काली मंदिर

    कोलकाता के टेंगरा में स्थित यह मंदिर विभिन्न सांस्कृतिक का एक शानदार उदाहरण है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस मंदिर में मां काली की पूजा चीनी समुदाय के लोग भी करते हैं। यहां देवी को प्रसाद के रूप में नूडल्स, चावल और चाइनीज खाना चढ़ाया जाता है। यहां की सबसे अनोखी बात यह है कि धूप की जगह मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और यहां आने वाले साधक सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि चीन के भी होते हैं। वहीं, नवरात्र के दौरान यहां विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन होता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है।

    वनदेवी मंदिर

    बिलासपुर जिले में स्थित वनदेवी मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर घने जंगलों के बीच स्थित है और यह देवी वनदेवी को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय लोग जंगल की देवी मानते हैं। यहां की मान्यता है कि देवी वनदेवी जंगल और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा करती हैं। वहीं, इस धाम में आने वाले साधक देवी को पत्थर अर्पित करते हैं।

    जय दुर्गा पीठम धाम

    दक्षिण भारत में भी मां दुर्गा के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, और चेन्नई का जय दुर्गा पीठम उनमें से एक है। यह मंदिर मां दुर्गा के शक्ति स्वरूप को समर्पित है। इस पवित्र धाम में मां दुर्गा की पूजा के साथ-साथ पारंपरिक तमिल रीति-रिवाजों का पालन भी किया जाता है। नवरात्र के दौरान यहां भव्य उत्सव, संगीत कार्यक्रम और विशेष आरती का आयोजन होता है।

    वहीं, यह मंदिर दक्षिण भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जानने का एक शानदार अवसर देता है।

    यह भी पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र के पहले दिन करें ये आरती, मिलेगा मां दुर्गा का आशीर्वाद

    यह भी पढ़ें: Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के इन 9 मंदिरों का करें दर्शन, दूर होंगे सभी कष्ट

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।