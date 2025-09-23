Shardiya Navratri 2025 Day 2: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन करें इस कथा का पाठ, सुख-शांति की होगी प्राप्ति

शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (Navratri 2025 Day 2 Katha) मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की बेटी हैं। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हर तरह की सिद्धि मिलती है तो आइए इस पावन अवसर पर देवी ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ करते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होती है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। यह दिन ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ और उनकी विधिपूर्वक पूजा करने से नवरात्र (Shardiya Navratri 2025 Day 2) व्रत के दूसरे दिन का पूरा फल मिलता है, तो आइए इस आर्टिकल में देवी की इस चमत्कारी कथा का पाठ करते हैं, जो इस प्रकार हैं -

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ब्रह्मचारिणी माता की कथा (Shardiya Navratri 2025 Day 2 Katha) प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार, ब्रह्मचारिणी माता हिमालय और देवी मैना की बेटी हैं। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी तपस्या के दौरान, उन्होंने तीन हजार साल तक सिर्फ टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं। हर दुख सहकर भी वह भगवान शंकर की भक्ति में लगी रहीं। बाद में उन्होंने बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजार साल तक बिना पानी और भोजन के तपस्या करती रहीं। इस कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा।