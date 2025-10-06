Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर करें शिव जी की खास पूजा, जीवन में आएगी खुशहाली

शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2025) का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है जो अश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है। यह त्योहार मां लक्ष्मी और चंद्र देव को समर्पित है पर इस दिन भगवान शिव की पूजा भी फलदायी होती है तो आइए करते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत वर्षा करते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा के लिए समर्पित है, लेकिन इस विशेष तिथि (Sharad Purnima 2025) पर भगवान शिव की पूजा करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।

