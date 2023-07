Sawan Somwar Vrat: इन लोगों को नहीं करना चाहिए सोमवार का व्रत, हो सकता है नुकसान

Sawan Somwar Vrat हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पावन माना गया है। यह समय शिव की अराधना के लिए सबसे उत्तम है। सावन के सोमवार में व्रत करने से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी दया दृष्ट बनाए रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सलाह दी जाती है कि वह सोमवार का व्रत न करें।

Sawan Somwar Vrat किन लोगों को नहीं करना चाहिए सोमवार का व्रत

नई दिल्ली, अध्यात्म। Sawan Somwar Vrat: इस वर्ष यानी 2023 में सावन का महीना और भी विशेष होने वाला है क्योंकि 19 वर्षों बाद सावन मास और पुरुषोत्तम मास एक साथ आ रहे हैं। इस वर्ष सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान अधिकतर लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन-से लोग हैं जिन्हें सावन में सोमवार का व्रत रखने से बचना चाहिए। ये महिलाएं न रखें व्रत जिस स्त्री को रज:स्राव यानी पीरियड्स हो रहें हो उन्हें सोमवार का व्रत रखने से बचना चाहिए। पौराणिक मान्याओं के अनुसार इन दिनों अशुद्धि रहती है लेकिन असल कारण यह है कि पीरियड्स के दौरान व्रत करने से महिलाओं को कई तरह की शारीरिक कठिनाई हो सकती हैं। ये लोग भी न रखें व्रत रोगी व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति को सावन के महीने में सोमवार के व्रत नहीं करने चाहिए चाहिए। क्योंकि इन लोगों का शरीर कमजोर होता है। इससे उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। महिलाएं इस अवस्था में न करें व्रत गर्भवती महिलाओं को भी सोमवार का व्रत न करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे बच्चें की सेहत पर प्रभाव पड़ रहा होता है। इसके बजाय गर्भवती महिलाएं सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं। इससे भी शुभ फल प्राप्त होता है। इस स्थिति में न रखें व्रत असंकल्पी व्यक्ति जिन्हें व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में भी व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर जा रहा है तो उसे भी व्रत करने से बचना चाहिए। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

