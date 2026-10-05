सर्वपितृ अमावस्या पर करें ये 4 खास दीपदान, पितरों की तृप्ति के साथ शांत होंगे गृह क्लेश और कालसर्प दोष

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पितृ पक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या (Sarva Pitru Amavasya 2026) के साथ होता है, जिसे पितरों की विदाई का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषाचार्य चंद्रेश शर्मा के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 को पड़ने वाली यह अमावस्या उन लोगों के लिए खास मानी जाती है, जो पूरे पितृ पक्ष में किसी वजह से अपने पूर्वजों का श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाए हैं।

इस दिन विधि-विधान से किए गए दीपदान और विशेष उपायों से न केवल ज्ञात-अज्ञात पितरों को तृप्ति मिलती है, बल्कि कुंडली के गंभीर कालसर्प दोष और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं कि इस दिन कौन-से उपाय करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है।

सर्वपितृ अमावस्या पर किए जाने वाले मुख्य उपाय अगर आप इस अमावस्या पर ये 4 आसान उपाय करते हैं तो आप बड़े ही आसानी से पितृ दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। दक्षिण दिशा का महत्व: दक्षिण दिशा को शास्त्रीय रूप से पितरों की दिशा माना गया है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर या आंगन में चौमुखी अथवा तिल के तेल/गाय के घी का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ के पास दीपदान: सर्वपितृ अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल में पितरों और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। दीपक जलाकर हाथ जोड़कर पितरों से विदाई और क्षमा-याचना करें।