Pitru paksha Trains: गयाजी पहुंचने के लिए देशभर से चलती हैं 100 से अधिक ट्रेनें, चेक करें पूरी लिस्ट

1 रोजाना 00:55 01:00 13307 गंगा-सतलज एक्सप्रेस

2 बुधवार 01:30 01:35 20975 एजीसी-चंबल एक्सप्रेस

3 शनिवार 01:30 01:35 12177 मथुरा-चंबल एक्सप्रेस

4 सोमवार 01:30 01:35 12175 जीडब्ल्यूएल-चंबल एक्सप्रेस

5 रविवार, मंगलवार, शुक्रवार 01:30 01:35 22912 शिप्रा एक्सप्रेस

6 बुधवार, शनिवार 01:45 01:50 12323 बाड़मेर सुपरफास्ट

7 रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार 01:45 01:50 12815 नंदन कानन एक्सप्रेस

8 सोमवार 02:25 02:30 11428 जेएसएमई-पुणे (साप्ताहिक) एक्सप्रेस

9 रोजाना 02:50 03:10 13329 गंगा दामोदर एक्सप्रेस

10 मंगलवार, शुक्रवार, रविवार 03:00 03:05 18640 आरएनसी-एआरए एक्सप्रेस

11 बुधवार 03:00 03:05 18609 रांची-मुंबई एलटीटी (साप्ताहिक) एक्सप्रेस

12 सोमवार, बुधवार, शनिवार 03:00 03:05 12875 नीलांचल एक्सप्रेस

13 रोजाना 05:05 05:10 12311 हावड़ा-कालका नेताजी एक्सप्रेस

14 रोजाना 00:00 05:30 12389 गया-चेन्नई एक्सप्रेस

15 रविवार 05:35 05:40 22805 भुवनेश्वर-आनंद विहार एक्सप्रेस

16 गुरुवार 05:50 05:55 12496 कोलकाता-बीकानेर प्रताप एक्सप्रेस

17 मंगलवार 05:50 05:55 12938 हावड़ा-गांधीधाम गर्भा एक्सप्रेस

18 शुक्रवार 05:50 05:55 22323 कोलकाता-गाजीपुर सिटी शब्द भेदी एक्सप्रेस

19 रोजाना 06:10 06:15 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस

20 सोमवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार 06:25 06:30 12307 हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस

21 मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार 06:25 06:30 22307 हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस

22 रोजाना 06:45 06:50 12321 हावड़ा-मुंबई मेल

23 गुरुवार 07:00 07:05 15021 शालीमार-गोरखपुर एक्सप्रेस

24 रोजाना 09:30 09:35 13305 धनबाद-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस

25 सोमवार 13:25 13:30 11046 धनबाद-कोल्हापुर दीक्षाभूमि एक्सप्रेस

26 रोजाना 13:35 13:40 12801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस

27 रोजाना 00:00 14:00 12397 महाबोधि एक्सप्रेस

28 शुक्रवार 14:40 14:55 12353 हावड़ा-लालकुआं एक्सप्रेस

29 सोमवार 14:40 14:45 12371 हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस

30 बुधवार, गुरुवार, रविवार 14:40 14:45 12381 पूर्वा एक्सप्रेस

31 मंगलवार, शनिवार 18:37 18:40 12357 कोलकाता-अमृतसर दुग्र्याणा एक्सप्रेस

32 गुरुवार 18:45 18:50 13167 कोलकाता-आगरा कैंट एक्सप्रेस

33 रविवार 00:00 19:35 22409 गया-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस

34 गुरुवार 19:40 19:45 12443 हल्दिया-आनंद विहार एक्सप्रेस

35 सोमवार 19:40 19:45 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस

36 बुधवार 19:55 20:00 12319 कोलकाता-ग्वालियर एक्सप्रेस

37 मंगलवार 19:55 20:00 12329 सियालदह-आनंद विहार एक्सप्रेस

38 शुक्रवार 19:55 20:00 12379 सियालदह-अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस

39 रोजाना 21:00 21:05 13151 कोलकाता-जम्मू तवी एक्सप्रेस

40 बुधवार, शुक्रवार, रविवार 21:15 21:20 12817 हटिया-आनंद विहार झारखंड एक्सप्रेस

41 गुरुवार 23:45 23:50 12942 आसनसोल-भावनगर एक्सप्रेस

42 सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार 22:17 22:20 22823 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

43 बुधवार, रविवार 22:17 22:20 22811 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

44 शनिवार 22:17 22:20 20817 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

45 रविवार को छोड़कर रोजाना 22:32 22:35 12301 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

46 रोजाना 22:57 23:00 12313 सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

47 बुधवार, शनिवार 23:17 23:20 20839 राँची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

48 सोमवार 19:55 20:00 22317 सियालदह-जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस

49 रोजाना 02:00 02:05 14223 बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस

50 रोजाना 08:40 — 63241 पटना-गया पैसेंजर

51 रोजाना 14:20 00:00 63330 गया-पाटलिपुत्र

52 रोजाना 07:55 08:15 12365 पटना-राँची जन शताब्दी एक्सप्रेस

53 रोजाना 11:50 — 63247 पटना-गया पैसेंजर

54 रोजाना 01:05 — 63259 पटना-गया पैसेंजर

55 रोजाना 12:40 13:00 18625 पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस

56 रोजाना 21:15 — 63255 पटना-गया पैसेंजर

57 रोजाना 10:15 — 63243 पटना-गया पैसेंजर

58 रोजाना 15:00 — 63249 पटना-गया पैसेंजर

59 रोजाना 20:00 — 53213 पटना-गया पैसेंजर

60 रोजाना 20:15 20:20 13243 पटना-भभुआ रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस

61 रोजाना 11:00 — 63245 पटना-गया पैसेंजर

62 रोजाना 21:30 21:35 13350 पटना-सिंगरौली एक्सप्रेस

63 रोजाना 22:38 22:43 13348 पलामू एक्सप्रेस

64 रोजाना 00:15 00:35 18623 इस्लामपुर-हटिया एक्सप्रेस

65 रोजाना 18:30 — 63253 पटना-गया पैसेंजर

66 रोजाना 01:20 01:40 13330 पटना-धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस

67 रोजाना — 07:20 63291 गया डीडीयू पैसेंजर

68 रोजाना 14:25 14:30 13553 आसनसोल-वाराणसी पैसेंजर

69 रोजाना — 13:35 63295 गया डीडीयू पैसेंजर

70 रोजाना — 13:10 63289 गया-डेहरी-ऑन-सोन पैसेंजर

71 रोजाना 20:35 — 63315 गया-झाझा पैसेंजर

72 रोजाना 09:05 — 63221 गया-किऊल पैसेंजर

73 रोजाना 00:35 — 63323 गया-किऊल पैसेंजर

74 रोजाना 21:50 — 13545 आसनसोल-गया पैसेंजर

75 रोजाना 18:35 — 63355 किऊल-गया पैसेंजर

76 रविवार और बुधवार को छोड़कर रोजाना 19:35 — 63367 बख्तियारपुर-गया पैसेंजर

77 रोजाना 10:55 — 13023 हावड़ा-गया एक्सप्रेस

78 रोजाना 14:00 — 63387 जमालपुर-गया पैसेंजर

79 रोजाना 10:20 — 63385 किऊल-गया पैसेंजर

80 सोमवार 06:10 — 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस

81 सोमवार 23:15 23:20 12349 गोड्डा-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस

82 सोमवार 02:25 02:30 11428 जसीडीह-पुणे एक्सप्रेस

83 रोजाना 22:10 — 53403 रामपुरहाट-गया पैसेंजर / गया-जमालपुर पैसेंजर

84 रविवार, बुधवार, शुक्रवार — 18:50 14259 एकतामता एक्सप्रेस

85 बुधवार 18:37 — 12281 दुरंतो एक्सप्रेस

86 मंगलवार को छोड़कर रोजाना 08:20 08:30 22349 पटना-गया वंदे भारत एक्सप्रेस

87 शनिवार 21:15 21:20 18427 पुरी-आनंद विहार एक्सप्रेस

88 मंगलवार को छोड़कर रोजाना 09:50 09:55 20887 राँची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस

89 मंगलवार को छोड़कर रोजाना 19:00 19:05 22499 देवघर-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस

90 गुरुवार को छोड़कर रोजाना 12:30 — 22303 गया-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस

91 बुधवार, शुक्रवार, शनिवार 11:00 11:10 20893 टाटानगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

92 रविवार 14:25 14:30 21893 टाटा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

93 सोमवार 11:00 11:10 21895 टाटा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

94 बुधवार 18:45 18:50 14049 गोड्डा-दिल्ली एक्सप्रेस

95 शनिवार 22:00 — 22357 गया-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस

96 बुधवार 05:15 05:20 13435 मालदा टाउन-गोमती नगर-मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस

97 शुक्रवार, रविवार — 16:45 13697 गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस

98 सोमवार को छोड़कर रोजाना 18:10 19:00 63384 गया-वैशाली मेमू फास्ट पैसेंजर

99 सोमवार 13:50 13:55 19603 दौरई-गोड्डा एक्सप्रेस

100 रोजाना — 05:20 63394 गया-पटना पैसेंजर