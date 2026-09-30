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Pitru paksha Trains: गयाजी पहुंचने के लिए देशभर से चलती हैं 100 से अधिक ट्रेनें, चेक करें पूरी लिस्ट

By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Wed, 30 Sep 2026 04:02 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2026 04:39 PM (IST)

पितृपक्ष मेले के लिए गयाजी रेलवे स्टेशन पर 100 से अधिक ट्रेनों (Gaya Ji Train 2026) का इंतजाम किया गया ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. पितृपक्ष मेले हेतु गयाजी में विशेष रेल इंतजाम।

  2. 100 से अधिक ट्रेनें गयाजी रेलवे स्टेशन से गुजरेंगी।

  3. श्रद्धालुओं के लिए ट्रेनों की विस्तृत सूची उपलब्ध।

डिजिटल डेस्क, गयाजी। गयाजी के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले (Gaya Pitru Paksha Mela 2026) में पहुंचने के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। पितरों के मोक्ष की कामना के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु गयाजी पहुंचते हैं।

यात्रियों की भारी भीड़ और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए 100 से अधिक ट्रेनें गयाजी रेलवे स्टेशन से होकर गुजर रही हैं।  

इस स्टोरी में गयाजी आने वाली सभी ट्रेनों की लिस्ट दी गई है, जिसके आधार पर आप वहां पहुंचने के लिए अपनी ट्रेन का चुनाव कर सकते हैं और रेलवे की आधिकरिक वेबसाइट IRCTC से संबंधित ट्रेन का पूरा रुट और आपके स्टेशन की टाइमिंग जान सकते हैं। 

गया आने वाली ट्रेनों का टाइम टेबल 

क्र.सं. दिन आगमन रवानगी ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम
1 रोजाना 00:55 01:00 13307 गंगा-सतलज एक्सप्रेस
2 बुधवार 01:30 01:35 20975 एजीसी-चंबल एक्सप्रेस
3 शनिवार 01:30 01:35 12177 मथुरा-चंबल एक्सप्रेस
4 सोमवार 01:30 01:35 12175 जीडब्ल्यूएल-चंबल एक्सप्रेस
5 रविवार, मंगलवार, शुक्रवार 01:30 01:35 22912 शिप्रा एक्सप्रेस
6 बुधवार, शनिवार 01:45 01:50 12323 बाड़मेर सुपरफास्ट
7 रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार 01:45 01:50 12815 नंदन कानन एक्सप्रेस
8 सोमवार 02:25 02:30 11428 जेएसएमई-पुणे (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
9 रोजाना 02:50 03:10 13329 गंगा दामोदर एक्सप्रेस
10 मंगलवार, शुक्रवार, रविवार 03:00 03:05 18640 आरएनसी-एआरए एक्सप्रेस
11 बुधवार 03:00 03:05 18609 रांची-मुंबई एलटीटी (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
12 सोमवार, बुधवार, शनिवार 03:00 03:05 12875 नीलांचल एक्सप्रेस
13 रोजाना 05:05 05:10 12311 हावड़ा-कालका नेताजी एक्सप्रेस
14 रोजाना 00:00 05:30 12389 गया-चेन्नई एक्सप्रेस
15 रविवार 05:35 05:40 22805 भुवनेश्वर-आनंद विहार एक्सप्रेस
16 गुरुवार 05:50 05:55 12496 कोलकाता-बीकानेर प्रताप एक्सप्रेस
17 मंगलवार 05:50 05:55 12938 हावड़ा-गांधीधाम गर्भा एक्सप्रेस
18 शुक्रवार 05:50 05:55 22323 कोलकाता-गाजीपुर सिटी शब्द भेदी एक्सप्रेस
19 रोजाना 06:10 06:15 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस
20 सोमवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार 06:25 06:30 12307 हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस
21 मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार 06:25 06:30 22307 हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस
22 रोजाना 06:45 06:50 12321 हावड़ा-मुंबई मेल
23 गुरुवार 07:00 07:05 15021 शालीमार-गोरखपुर एक्सप्रेस
24 रोजाना 09:30 09:35 13305 धनबाद-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस
25 सोमवार 13:25 13:30 11046 धनबाद-कोल्हापुर दीक्षाभूमि एक्सप्रेस
26 रोजाना 13:35 13:40 12801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
27 रोजाना 00:00 14:00 12397 महाबोधि एक्सप्रेस
28 शुक्रवार 14:40 14:55 12353 हावड़ा-लालकुआं एक्सप्रेस
29 सोमवार 14:40 14:45 12371 हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस
30 बुधवार, गुरुवार, रविवार 14:40 14:45 12381 पूर्वा एक्सप्रेस
31 मंगलवार, शनिवार 18:37 18:40 12357 कोलकाता-अमृतसर दुग्र्याणा एक्सप्रेस
32 गुरुवार 18:45 18:50 13167 कोलकाता-आगरा कैंट एक्सप्रेस
33 रविवार 00:00 19:35 22409 गया-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस
34 गुरुवार 19:40 19:45 12443 हल्दिया-आनंद विहार एक्सप्रेस
35 सोमवार 19:40 19:45 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस
36 बुधवार 19:55 20:00 12319 कोलकाता-ग्वालियर एक्सप्रेस
37 मंगलवार 19:55 20:00 12329 सियालदह-आनंद विहार एक्सप्रेस
38 शुक्रवार 19:55 20:00 12379 सियालदह-अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस
39 रोजाना 21:00 21:05 13151 कोलकाता-जम्मू तवी एक्सप्रेस
40 बुधवार, शुक्रवार, रविवार 21:15 21:20 12817 हटिया-आनंद विहार झारखंड एक्सप्रेस
41 गुरुवार 23:45 23:50 12942 आसनसोल-भावनगर एक्सप्रेस
42 सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार 22:17 22:20 22823 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
43 बुधवार, रविवार 22:17 22:20 22811 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
44 शनिवार 22:17 22:20 20817 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
45 रविवार को छोड़कर रोजाना 22:32 22:35 12301 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
46 रोजाना 22:57 23:00 12313 सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
47 बुधवार, शनिवार 23:17 23:20 20839 राँची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
48 सोमवार 19:55 20:00 22317 सियालदह-जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस
49 रोजाना 02:00 02:05 14223 बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस
50 रोजाना 08:40 63241 पटना-गया पैसेंजर
51 रोजाना 14:20 00:00 63330 गया-पाटलिपुत्र
52 रोजाना 07:55 08:15 12365 पटना-राँची जन शताब्दी एक्सप्रेस
53 रोजाना 11:50 63247 पटना-गया पैसेंजर
54 रोजाना 01:05 63259 पटना-गया पैसेंजर
55 रोजाना 12:40 13:00 18625 पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस
56 रोजाना 21:15 63255 पटना-गया पैसेंजर
57 रोजाना 10:15 63243 पटना-गया पैसेंजर
58 रोजाना 15:00 63249 पटना-गया पैसेंजर
59 रोजाना 20:00 53213 पटना-गया पैसेंजर
60 रोजाना 20:15 20:20 13243 पटना-भभुआ रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस
61 रोजाना 11:00 63245 पटना-गया पैसेंजर
62 रोजाना 21:30 21:35 13350 पटना-सिंगरौली एक्सप्रेस
63 रोजाना 22:38 22:43 13348 पलामू एक्सप्रेस
64 रोजाना 00:15 00:35 18623 इस्लामपुर-हटिया एक्सप्रेस
65 रोजाना 18:30 63253 पटना-गया पैसेंजर
66 रोजाना 01:20 01:40 13330 पटना-धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस
67 रोजाना 07:20 63291 गया डीडीयू पैसेंजर
68 रोजाना 14:25 14:30 13553 आसनसोल-वाराणसी पैसेंजर
69 रोजाना 13:35 63295 गया डीडीयू पैसेंजर
70 रोजाना 13:10 63289 गया-डेहरी-ऑन-सोन पैसेंजर
71 रोजाना 20:35 63315 गया-झाझा पैसेंजर
72 रोजाना 09:05 63221 गया-किऊल पैसेंजर
73 रोजाना 00:35 63323 गया-किऊल पैसेंजर
74 रोजाना 21:50 13545 आसनसोल-गया पैसेंजर
75 रोजाना 18:35 63355 किऊल-गया पैसेंजर
76 रविवार और बुधवार को छोड़कर रोजाना 19:35 63367 बख्तियारपुर-गया पैसेंजर
77 रोजाना 10:55 13023 हावड़ा-गया एक्सप्रेस
78 रोजाना 14:00 63387 जमालपुर-गया पैसेंजर
79 रोजाना 10:20 63385 किऊल-गया पैसेंजर
80 सोमवार 06:10 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस
81 सोमवार 23:15 23:20 12349 गोड्डा-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस
82 सोमवार 02:25 02:30 11428 जसीडीह-पुणे एक्सप्रेस
83 रोजाना 22:10 53403 रामपुरहाट-गया पैसेंजर / गया-जमालपुर पैसेंजर
84 रविवार, बुधवार, शुक्रवार 18:50 14259 एकतामता एक्सप्रेस
85 बुधवार 18:37 12281 दुरंतो एक्सप्रेस
86 मंगलवार को छोड़कर रोजाना 08:20 08:30 22349 पटना-गया वंदे भारत एक्सप्रेस
87 शनिवार 21:15 21:20 18427 पुरी-आनंद विहार एक्सप्रेस
88 मंगलवार को छोड़कर रोजाना 09:50 09:55 20887 राँची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस
89 मंगलवार को छोड़कर रोजाना 19:00 19:05 22499 देवघर-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस
90 गुरुवार को छोड़कर रोजाना 12:30 22303 गया-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस
91 बुधवार, शुक्रवार, शनिवार 11:00 11:10 20893 टाटानगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस
92 रविवार 14:25 14:30 21893 टाटा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस
93 सोमवार 11:00 11:10 21895 टाटा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस
94 बुधवार 18:45 18:50 14049 गोड्डा-दिल्ली एक्सप्रेस
95 शनिवार 22:00 22357 गया-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस
96 बुधवार 05:15 05:20 13435 मालदा टाउन-गोमती नगर-मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस
97 शुक्रवार, रविवार 16:45 13697 गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
98 सोमवार को छोड़कर रोजाना 18:10 19:00 63384 गया-वैशाली मेमू फास्ट पैसेंजर
99 सोमवार 13:50 13:55 19603 दौरई-गोड्डा एक्सप्रेस
100 रोजाना 05:20 63394 गया-पटना पैसेंजर
101 रोजाना 01:05 63259 पटना-गया पैसेंजर

 

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