Pitru paksha Trains: गयाजी पहुंचने के लिए देशभर से चलती हैं 100 से अधिक ट्रेनें, चेक करें पूरी लिस्ट
पितृपक्ष मेले के लिए गयाजी रेलवे स्टेशन पर 100 से अधिक ट्रेनों (Gaya Ji Train 2026) का इंतजाम किया गया ...और पढ़ें
HighLights
पितृपक्ष मेले हेतु गयाजी में विशेष रेल इंतजाम।
100 से अधिक ट्रेनें गयाजी रेलवे स्टेशन से गुजरेंगी।
श्रद्धालुओं के लिए ट्रेनों की विस्तृत सूची उपलब्ध।
डिजिटल डेस्क, गयाजी। गयाजी के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले (Gaya Pitru Paksha Mela 2026) में पहुंचने के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। पितरों के मोक्ष की कामना के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु गयाजी पहुंचते हैं।
यात्रियों की भारी भीड़ और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए 100 से अधिक ट्रेनें गयाजी रेलवे स्टेशन से होकर गुजर रही हैं।
इस स्टोरी में गयाजी आने वाली सभी ट्रेनों की लिस्ट दी गई है, जिसके आधार पर आप वहां पहुंचने के लिए अपनी ट्रेन का चुनाव कर सकते हैं और रेलवे की आधिकरिक वेबसाइट IRCTC से संबंधित ट्रेन का पूरा रुट और आपके स्टेशन की टाइमिंग जान सकते हैं।
गया आने वाली ट्रेनों का टाइम टेबल
|क्र.सं.
|दिन
|आगमन
|रवानगी
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|1
|रोजाना
|00:55
|01:00
|13307
|गंगा-सतलज एक्सप्रेस
|2
|बुधवार
|01:30
|01:35
|20975
|एजीसी-चंबल एक्सप्रेस
|3
|शनिवार
|01:30
|01:35
|12177
|मथुरा-चंबल एक्सप्रेस
|4
|सोमवार
|01:30
|01:35
|12175
|जीडब्ल्यूएल-चंबल एक्सप्रेस
|5
|रविवार, मंगलवार, शुक्रवार
|01:30
|01:35
|22912
|शिप्रा एक्सप्रेस
|6
|बुधवार, शनिवार
|01:45
|01:50
|12323
|बाड़मेर सुपरफास्ट
|7
|रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
|01:45
|01:50
|12815
|नंदन कानन एक्सप्रेस
|8
|सोमवार
|02:25
|02:30
|11428
|जेएसएमई-पुणे (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
|9
|रोजाना
|02:50
|03:10
|13329
|गंगा दामोदर एक्सप्रेस
|10
|मंगलवार, शुक्रवार, रविवार
|03:00
|03:05
|18640
|आरएनसी-एआरए एक्सप्रेस
|11
|बुधवार
|03:00
|03:05
|18609
|रांची-मुंबई एलटीटी (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
|12
|सोमवार, बुधवार, शनिवार
|03:00
|03:05
|12875
|नीलांचल एक्सप्रेस
|13
|रोजाना
|05:05
|05:10
|12311
|हावड़ा-कालका नेताजी एक्सप्रेस
|14
|रोजाना
|00:00
|05:30
|12389
|गया-चेन्नई एक्सप्रेस
|15
|रविवार
|05:35
|05:40
|22805
|भुवनेश्वर-आनंद विहार एक्सप्रेस
|16
|गुरुवार
|05:50
|05:55
|12496
|कोलकाता-बीकानेर प्रताप एक्सप्रेस
|17
|मंगलवार
|05:50
|05:55
|12938
|हावड़ा-गांधीधाम गर्भा एक्सप्रेस
|18
|शुक्रवार
|05:50
|05:55
|22323
|कोलकाता-गाजीपुर सिटी शब्द भेदी एक्सप्रेस
|19
|रोजाना
|06:10
|06:15
|12987
|सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस
|20
|सोमवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार
|06:25
|06:30
|12307
|हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस
|21
|मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
|06:25
|06:30
|22307
|हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस
|22
|रोजाना
|06:45
|06:50
|12321
|हावड़ा-मुंबई मेल
|23
|गुरुवार
|07:00
|07:05
|15021
|शालीमार-गोरखपुर एक्सप्रेस
|24
|रोजाना
|09:30
|09:35
|13305
|धनबाद-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस
|25
|सोमवार
|13:25
|13:30
|11046
|धनबाद-कोल्हापुर दीक्षाभूमि एक्सप्रेस
|26
|रोजाना
|13:35
|13:40
|12801
|पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
|27
|रोजाना
|00:00
|14:00
|12397
|महाबोधि एक्सप्रेस
|28
|शुक्रवार
|14:40
|14:55
|12353
|हावड़ा-लालकुआं एक्सप्रेस
|29
|सोमवार
|14:40
|14:45
|12371
|हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस
|30
|बुधवार, गुरुवार, रविवार
|14:40
|14:45
|12381
|पूर्वा एक्सप्रेस
|31
|मंगलवार, शनिवार
|18:37
|18:40
|12357
|कोलकाता-अमृतसर दुग्र्याणा एक्सप्रेस
|32
|गुरुवार
|18:45
|18:50
|13167
|कोलकाता-आगरा कैंट एक्सप्रेस
|33
|रविवार
|00:00
|19:35
|22409
|गया-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस
|34
|गुरुवार
|19:40
|19:45
|12443
|हल्दिया-आनंद विहार एक्सप्रेस
|35
|सोमवार
|19:40
|19:45
|22857
|संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस
|36
|बुधवार
|19:55
|20:00
|12319
|कोलकाता-ग्वालियर एक्सप्रेस
|37
|मंगलवार
|19:55
|20:00
|12329
|सियालदह-आनंद विहार एक्सप्रेस
|38
|शुक्रवार
|19:55
|20:00
|12379
|सियालदह-अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस
|39
|रोजाना
|21:00
|21:05
|13151
|कोलकाता-जम्मू तवी एक्सप्रेस
|40
|बुधवार, शुक्रवार, रविवार
|21:15
|21:20
|12817
|हटिया-आनंद विहार झारखंड एक्सप्रेस
|41
|गुरुवार
|23:45
|23:50
|12942
|आसनसोल-भावनगर एक्सप्रेस
|42
|सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
|22:17
|22:20
|22823
|भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|43
|बुधवार, रविवार
|22:17
|22:20
|22811
|भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|44
|शनिवार
|22:17
|22:20
|20817
|भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|45
|रविवार को छोड़कर रोजाना
|22:32
|22:35
|12301
|हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|46
|रोजाना
|22:57
|23:00
|12313
|सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|47
|बुधवार, शनिवार
|23:17
|23:20
|20839
|राँची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|48
|सोमवार
|19:55
|20:00
|22317
|सियालदह-जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस
|49
|रोजाना
|02:00
|02:05
|14223
|बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस
|50
|रोजाना
|08:40
|—
|63241
|पटना-गया पैसेंजर
|51
|रोजाना
|14:20
|00:00
|63330
|गया-पाटलिपुत्र
|52
|रोजाना
|07:55
|08:15
|12365
|पटना-राँची जन शताब्दी एक्सप्रेस
|53
|रोजाना
|11:50
|—
|63247
|पटना-गया पैसेंजर
|54
|रोजाना
|01:05
|—
|63259
|पटना-गया पैसेंजर
|55
|रोजाना
|12:40
|13:00
|18625
|पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस
|56
|रोजाना
|21:15
|—
|63255
|पटना-गया पैसेंजर
|57
|रोजाना
|10:15
|—
|63243
|पटना-गया पैसेंजर
|58
|रोजाना
|15:00
|—
|63249
|पटना-गया पैसेंजर
|59
|रोजाना
|20:00
|—
|53213
|पटना-गया पैसेंजर
|60
|रोजाना
|20:15
|20:20
|13243
|पटना-भभुआ रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस
|61
|रोजाना
|11:00
|—
|63245
|पटना-गया पैसेंजर
|62
|रोजाना
|21:30
|21:35
|13350
|पटना-सिंगरौली एक्सप्रेस
|63
|रोजाना
|22:38
|22:43
|13348
|पलामू एक्सप्रेस
|64
|रोजाना
|00:15
|00:35
|18623
|इस्लामपुर-हटिया एक्सप्रेस
|65
|रोजाना
|18:30
|—
|63253
|पटना-गया पैसेंजर
|66
|रोजाना
|01:20
|01:40
|13330
|पटना-धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस
|67
|रोजाना
|—
|07:20
|63291
|गया डीडीयू पैसेंजर
|68
|रोजाना
|14:25
|14:30
|13553
|आसनसोल-वाराणसी पैसेंजर
|69
|रोजाना
|—
|13:35
|63295
|गया डीडीयू पैसेंजर
|70
|रोजाना
|—
|13:10
|63289
|गया-डेहरी-ऑन-सोन पैसेंजर
|71
|रोजाना
|20:35
|—
|63315
|गया-झाझा पैसेंजर
|72
|रोजाना
|09:05
|—
|63221
|गया-किऊल पैसेंजर
|73
|रोजाना
|00:35
|—
|63323
|गया-किऊल पैसेंजर
|74
|रोजाना
|21:50
|—
|13545
|आसनसोल-गया पैसेंजर
|75
|रोजाना
|18:35
|—
|63355
|किऊल-गया पैसेंजर
|76
|रविवार और बुधवार को छोड़कर रोजाना
|19:35
|—
|63367
|बख्तियारपुर-गया पैसेंजर
|77
|रोजाना
|10:55
|—
|13023
|हावड़ा-गया एक्सप्रेस
|78
|रोजाना
|14:00
|—
|63387
|जमालपुर-गया पैसेंजर
|79
|रोजाना
|10:20
|—
|63385
|किऊल-गया पैसेंजर
|80
|सोमवार
|06:10
|—
|15620
|कामाख्या-गया एक्सप्रेस
|81
|सोमवार
|23:15
|23:20
|12349
|गोड्डा-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस
|82
|सोमवार
|02:25
|02:30
|11428
|जसीडीह-पुणे एक्सप्रेस
|83
|रोजाना
|22:10
|—
|53403
|रामपुरहाट-गया पैसेंजर / गया-जमालपुर पैसेंजर
|84
|रविवार, बुधवार, शुक्रवार
|—
|18:50
|14259
|एकतामता एक्सप्रेस
|85
|बुधवार
|18:37
|—
|12281
|दुरंतो एक्सप्रेस
|86
|मंगलवार को छोड़कर रोजाना
|08:20
|08:30
|22349
|पटना-गया वंदे भारत एक्सप्रेस
|87
|शनिवार
|21:15
|21:20
|18427
|पुरी-आनंद विहार एक्सप्रेस
|88
|मंगलवार को छोड़कर रोजाना
|09:50
|09:55
|20887
|राँची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस
|89
|मंगलवार को छोड़कर रोजाना
|19:00
|19:05
|22499
|देवघर-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस
|90
|गुरुवार को छोड़कर रोजाना
|12:30
|—
|22303
|गया-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस
|91
|बुधवार, शुक्रवार, शनिवार
|11:00
|11:10
|20893
|टाटानगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस
|92
|रविवार
|14:25
|14:30
|21893
|टाटा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस
|93
|सोमवार
|11:00
|11:10
|21895
|टाटा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस
|94
|बुधवार
|18:45
|18:50
|14049
|गोड्डा-दिल्ली एक्सप्रेस
|95
|शनिवार
|22:00
|—
|22357
|गया-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस
|96
|बुधवार
|05:15
|05:20
|13435
|मालदा टाउन-गोमती नगर-मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस
|97
|शुक्रवार, रविवार
|—
|16:45
|13697
|गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
|98
|सोमवार को छोड़कर रोजाना
|18:10
|19:00
|63384
|गया-वैशाली मेमू फास्ट पैसेंजर
|99
|सोमवार
|13:50
|13:55
|19603
|दौरई-गोड्डा एक्सप्रेस
|100
|रोजाना
|—
|05:20
|63394
|गया-पटना पैसेंजर
|101
|रोजाना
|01:05
|—
|63259
|पटना-गया पैसेंजर
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