सर्वपितृ अमावस्या की रात दिखे कोई 1 भी संकेत, तो समझें पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं; बरसने वाला है आशीर्वाद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है और इस दिन को पूर्वजों की विदाई का समय भी माना जाता है। इस दिन लोग अपने सभी पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस दिन उन पूर्वजों का श्राद्ध भी किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि का पता न हो।

इस साल यह अमावस्या तिथि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर माना जाता है। ऐसे में अगर आपको सर्वपितृ अमावस्या की रात कुछ संकेत दिखते हैं, तो समझना चाहिए कि आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर पृथ्वी से जा रहे हैं और उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आइए जानें कौन से हैं वो संकेत।

पूर्वजों को सपने में खुश देखना अगर आपको सर्वपितृ अमावस्या की रात को ऐसा कोई सपना दिखाई देता है, जिसमें आप यह देखते हैं कि पूर्वज आपके ऊपर प्रसन्न हैं और हंसते हुए दिखाई देते हैं, तो समझें कि जल्द ही आपकी किस्मत बदल सकती है और आपके ऊपर पूवजों की कृपा है। यही नहीं यह आपके घर के सभी पितृ दोषों को दूर करने का संकेत भी माना जाता है।

किसी अतिथि का आगमन अगर सर्व पितृ अमावस्या की रात को आपके घर में किसी अतिथि का अचानक से आगमन हो जाए, तो समझें आपके पूर्वजों से तर्पण और दान स्वीकार कर लिया है। यह पूर्वजों के आशीर्वाद का संकेत होता है और आपको अतिथि का सत्कार पूरे ह्रदय से करना चाहिए। यही नहीं कई बार अतिथि का आगमन पूर्वजों की कृपा का संकेत होता है और जल्द ही आपका समय बदलने वाला है।

कोई खुशखबरी मिलना अगर आपको सर्वपितृ अमावस्या की रात तक कोई बड़ी शुभ खबर मिले, तो समझें कि पूर्वजों की पूरी कृपा आपके ऊपर है। ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी में कई दिनों से रुकावटें आ रही थीं, तो यह बाधा दूर हो जाए, आपको कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल जाए या कोई भी अन्य अच्छी खबर आपको मिल सकती है। ऐसे में आपको इसे पूर्वजों का आशीर्वाद समझकर स्वीकारना चाहिए और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए।