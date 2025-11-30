Saphala Ekadashi 2025: भगवान विष्णु का चाहिए आशीर्वाद, तो सफल एकादशी पर न करें ये गलतियां

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सफला एकादशी का व्रत हर साल पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सभी कामों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है, जिसमें नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि सफल एकादशी (Saphala Ekadashi 2025) पर क्या करें और क्या नहीं?