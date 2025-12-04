Sankashti Chaturthi 2025: अखुरथ संकष्टी चतुर्थी पर शिवलिंग में चढ़ाएं ये चीजें, होगा कल्याण

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अखुरथ संकष्टी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। चतुर्थी तिथि हर महीने आती है। पौष महीने में आने वाली चतुर्थी को अखुरथ संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी बाधाओं का नाश होता है और काम में सफलता मिलती है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार अखुरथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत दिन रविवार 07 दिसंबर, 2025 को रखा जाएगा। वहीं, जो साधक बप्पा के साथ शिव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, उन्हें इस दिन (Sankashti Chaturthi 2025) शिवलिंग में कुछ खास वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। आइए जानते हैं।

शिवलिंग में चढ़ाएं ये 5 चीजें (Offer These 5 Things To Shivling) बिल्व पत्र और दूर्वा बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जबकि दूर्वा भगवान गणेश को। इन दोनों को शिवलिंग पर एक साथ चढ़ाने से शिव और गणेश जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होती हैं।