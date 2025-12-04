Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sankashti Chaturthi 2025: अखुरथ संकष्टी चतुर्थी पर शिवलिंग में चढ़ाएं ये चीजें, होगा कल्याण

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    अखुरथ संकष्टी चतुर्थी (Sankashti Chaturthi 2025) का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, जो पौष महीने में आता है। यह व्रत सभी बाधाओं को दूर कर सफलता दिलाता ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Sankashti Chaturthi 2025: अखुरथ संकष्टी चतुर्थी पर करें ये काम।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अखुरथ संकष्टी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। चतुर्थी तिथि हर महीने आती है। पौष महीने में आने वाली चतुर्थी को अखुरथ संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी बाधाओं का नाश होता है और काम में सफलता मिलती है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार अखुरथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत दिन रविवार 07 दिसंबर, 2025 को रखा जाएगा। वहीं, जो साधक बप्पा के साथ शिव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, उन्हें इस दिन (Sankashti Chaturthi 2025) शिवलिंग में कुछ खास वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। आइए जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवलिंग में चढ़ाएं ये 5 चीजें (Offer These 5 Things To Shivling)

    puja-(19)(10)-(1)-1760349889693

    बिल्व पत्र और दूर्वा

    बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जबकि दूर्वा भगवान गणेश को। इन दोनों को शिवलिंग पर एक साथ चढ़ाने से शिव और गणेश जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होती हैं।

    शहद मिश्रित जल

    शहद शुद्धता और मिठास का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद मिश्रित जल से अभिषेक करने से रोग दूर होते हैं और जीवन में मिठास आती है।
    ऐसे में तांबे के पात्र में शुद्ध जल, थोड़ा सा शहद और गंगाजल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें।

    काले तिल

    पौष महीना और चतुर्थी पर तिल का विशेष महत्व है। ऐसे में इस दिन काले तिल का दान करें। साथ ही शिवलिंग पर इसे चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है।

    कच्चा दूध

    कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे मानसिक शांति और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। अभिषेक करते समय 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें।

    गुड़

    इस शुभ दिन पर शिवलिंग गुड़ अर्पित करें या फिर गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से धन और कारोबार में उन्नति मिलती है। साथ ही शिव कृपा प्राप्त होती है।

    यह भी पढ़ें- Paush Month 2025: कब से हो रही है पौष माह की शुरुआत, रखें खास बातों का ध्यान

    यह भी पढ़ें- Paush Month 2025: शुरू होने वाला है पौष माह, गलती से भी न करें ये गलतियां

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।