सामुद्रिक शास्त्र: कठोर हाथ वाले लोग अच्छे होते हैं या बुरे, बनावट से जानें स्वभाव से जुड़े चौंकाने वाले संकेत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के केवल अलग-अलग अंगों की बनावट ही नहीं देखी जाती है बल्कि उनका आकार-प्रकार और मुलायमियत भी देखी जाती है। इससे भी व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे काफी कुछ जानने को मिलता है। हथेली और हाथ की बनावट को भी इसमें खास महत्व दिया जाता है। इसी आधार पर कठोर या सख्त हाथ वाले लोगों के स्वभाव को लेकर कई बातें कही जाती हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे होते हैं, वो लोग जिनका हाथ होता है बहुत ज्‍यादा कठोर।

मेहनती और कर्मठ स्वभाव सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों के हाथ कठोर होते हैं, वे मेहनती और कर्मठ होते हैं। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में काम करने से पीछे नहीं हटते। उन्हें लगातार प्रयास करना और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना पसंद हो सकता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग आराम करने की जगह काम को अधिक महत्व देते हैं और जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।

जमीन से जुड़े और व्यावहारिक कठोर हाथ वालों की सोच व्यावहारिक होती है। ऐसे व्यक्ति सपनों और कल्पनाओं की बजाय वास्तविक परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेने वाले माने जाते हैं। वे किसी काम के फायदे और नुकसान पर विचार करके आगे बढ़ना पसंद करते हैं। यही कारण है कि उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ और व्यावहारिक स्वभाव वाला माना जाता है।