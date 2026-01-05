Sakat Chauth 2026 Fast Rules: इन शुभ योग में रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, न करें ये गलतियां

दिव्या गौतम, एस्ट्रोपत्री। नए साल 2026 की शुरुआत में आने वाला सकट चौथ का व्रत इस बार विशेष शुभ संयोगों के साथ मनाया जाएगा। यह व्रत माघ कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है और वर्ष 2026 में सकट चौथ 6 जनवरी, मंगलवार को पड़ेगा। पंचांग के अनुसार, इस दिन चतुर्थी तिथि में ही चंद्रोदय होने के कारण व्रत का पालन 6 जनवरी को ही करना शास्त्रसम्मत माना गया है। खास बात यह है कि इस दिन (Sakat Chauth 2026) बन रहे शुभ योग व्रत के फल को कई गुना बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी गलतियां व्रत के पुण्य को प्रभावित भी कर सकती हैं।

सकट चौथ पर बन रहे हैं ये तीनशुभ योग (Sakat Chauth 2026 Shubh YOG) 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ के दिन एक साथ कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 बजे से दोपहर 12:17 बजे तक रहेगा, जिसे किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही प्रीति योग पूरे दिन बना रहेगा, जो पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करने वाला योग है। रात 8:21 बजे के बाद आयुष्मान योग का आरंभ होगा, जो आयु, स्वास्थ्य और संतान सुख से जुड़ा माना जाता है। इन योगों में किया गया पूजन विशेष फल देने वाला होता है।