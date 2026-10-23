सावधान! दाईं या बाईं आंख का फड़कना दे रहा है बड़ा संकेत, जानें कब बदलेगी आपकी किस्मत!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक आपकी आंख फड़कने लगती है? कई बार आंखों का फड़कना कुछ सेकंड में बंद हो जाता है, तो कभी-कभी यह परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है। आमतौर पर लोग इसे थकान या तनाव से जोड़ते हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में आंख फड़कने को भविष्य में होने वाली घटनाओं से भी जोड़कर देखा जाता है।

समुद्र शास्‍त्र में पुरुषों और महिलाओं की दाईं और बाईं आंख फड़कने के अलग-अलग संकेत होते हैं। कुछ स्थितियों में इन्‍हें शुभ माना जाता है, जबकि कई बार इन्‍हें अशुभ संकेत भी माना जाता है। आइए जानते हैं कि इन मान्यताओं के अनुसार पुरुषों और महिलाओं की आंख फड़कने का क्या मतलब होता है।

पुरुषों की दाईं आंख फड़कने का क्या होता है मतलब? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पुरुषों की दाईं आंख फड़कना शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी पुरुष की दाईं आंख फड़कती है, तो उसे जीवन में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इसे करियर में तरक्की और आर्थिक लाभ से भी जोड़कर देखा जाता है। चलिए जानते हैं कि पुरुषों की दाईं आंख फड़कने का क्‍या मतलब होता है।

समुद्र शास्‍त्र के अनुसार पुरुषों की बाईं आंख फड़कने पर किसी जरूरी काम में बाधा आ सकती है। कुछ लोग इसे किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले सावधानी बरतने का संकेत मानते हैं।

बाईं आंख फड़कने को चिंता और मानसिक तनाव से भी जोड़ा जाता है। यदि कोई व्‍यक्ति बहुत ज्‍यादा स्‍ट्रेस में है, तब उसकी आंखें फड़कने लग जाती हैं।

पुरुषों की बाईं आंख फड़कने को कभी-कभी किसी से मतभेद या विवाद होने की आशंका से भी जोड़ा जाता है। महिलाओं की बाईं आंख फड़कने का क्या होता है मतलब? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, महिलाओं की बाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है। ऐसी धारणा है कि यह जीवन में खुशहाली, सुख-समृद्धि और अच्छे अवसर मिलने का संकेत होता है ।

महिलाओं की बाईं आंख फड़कना परिवार में सुख-शांति और खुशियों के आगमन की ओर ईशारा माना जा सकता है। कुछ लोग इसे परिवार में किसी शुभ समाचार के मिलने का संकेत भी मानते हैं।

महिलाओं की बाईं आंख फड़कने को धन लाभ से भी जोड़ा जाता है। धारणा है कि इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होने या किसी रुके हुए काम के पूरा होने का संकेत मिलता है।

महिलाओं की बाईं आंख फड़कना किसी इच्छा के पूरी होने या लंबे समय से चल रही परेशानी दूर होने का संकेत हो सकता है। महिलाओं की दाईं आंख फड़कने का क्या होता है मतलब? महिलाओं की दाईं आंख फड़कने को अशुभ माना जाता है। इसे परिवार में मतभेद, काम में रुकावट या आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आंख फड़कने से कोई बुरी घटना जरूर होगी।