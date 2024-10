Rama Ekadashi 2024: इन चीजों को खाने से खंडित हो सकता है रमा एकादशी का व्रत, जानें क्या खाएं और क्या नहीं?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदुओं में एकादशी व्रत का बड़ा धार्मिक महत्व है, जो हर महीने में दो बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस बार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी मनाई जाएगी, जिसका महत्व कार्तिक माह में पड़ने की वजह से बहुत बढ़ गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल रमा एकादशी का व्रत (Rama Ekadashi 2024 Date ) 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा,

रमा एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं? (ekadashi vrat me kya khana chahiye)

तो आइए इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं ? (What eat and not on Ekadashi?) उसके बारे में जानते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित न हो और आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके।