    Ram Mandir Flag Ceremony: इस शुभ योग में होगा राम मंदिर का भव्‍य ध्‍वजारोहण, जानें घर पर कैसे करें राम लला की विशेष पूजा?

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:21 AM (IST)

    अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर (Ram Mandir Flag Ceremony) के शिखर पर 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण किया जाएगा। यह मंदिर निर्माण की पूर्णता और करोड़ों भक्तों की आस्था की विजय का प्रतीक होगा, जो भक्त इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, वे घर पर राम लला की पूजा कर सकते हैं। आइए पूजा विधि जानते हैं।

    Ram Mandir Flag Ceremony: राम मंदिर का भव्‍य ध्‍वजारोहण।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर के शिखर पर जल्द ध्‍वजारोहण होने जा रहा है, जो मंदिर निर्माण की पूर्णता और करोड़ों भक्तों की आस्था की विजय का प्रतीक होगा। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम 25 नवंबर 2025 यानी विवाह पंचमी के दिन आयोजित किया जाएगा, जिसका गवाह लाखों भक्त बनने वाले हैं, तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि इस अनुष्ठान (Ram Mandir Flag Ceremony) का हिस्सा अगर आप नहीं बन पा रहे हैं, तो घर पर राम लला की पूजा कैसे करें?

    राम मंदिर का ध्‍वजारोहण समय (Ram Mandir Flag Ceremony Shubh Muhurat)

    राम मंदिर का ध्‍वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11 बजकर 52 मिनट से 12 बजकर 35 मिनट के बीच किया जाएगा। यह 43 मिनट की अवधि बहुत शुभ मानी जा रही है।

    क्यों खास है अभिजीत मुहूर्त? (Abhijit Muhurta Significance)

    मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त 'अभिजीत मुहूर्त' में तय किया गया है। अभिजीत मुहूर्त को सभी शुभ मुहूर्तों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह दिन के आठवें मुहूर्त का मध्य भाग होता है। मान्यता है कि इस मुहूर्त में शुरू किया गया कोई भी काम निश्चित रूप से सफल होता है और व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। राम मंदिर के भूमि पूजन और प्राण-प्रतिष्ठा, दोनों ही अभिजीत मुहूर्त में हुए थे। इस मुहूर्त में ध्वजारोहण करने का मतलब यह है कि भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। साथ ही रामराज्य के आदर्शों की स्थापना हो।

    घर पर कैसे करें राम लला की पूजा? ( Ram Lalla Puja Vidhi)

    • सुबह जल्दी उठकर स्नान करें।
    • घर के मंदिर में राम लला की तस्वीर स्थापित करें।
    • हाथ में जल लेकर इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण के अवसर पर सुख-शांति की कामना का संकल्प लें।
    • भगवान को चंदन, रोली, पीले या लाल फूल, तुलसी दल, और मिठाई अर्पित करें।
    • भगवान राम के मंत्र 'श्री राम जय राम जय जय राम' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का कम से कम 108 बार जाप करें।
    • शाम के समय अपने घर के बाहर और मंदिर में घी के दीपक जलाएं।
    • ये दीपक इस बात के प्रतीक होंगे कि आपने अयोध्या में फहराए जा रहे धर्म ध्वज की खुशी अपने घर में मनाई है।
    • अगर हो पाए तो अपने घर के मंदिर के ऊपर एक केसरिया ध्वज फहराएं और उसकी भी पूजा करें।

