Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Predictions 2026: फैसले लेते समय नए साल में ये राशियां रहें सावधान, वरना बिगड़ जाएंगे बने काम

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:19 PM (IST)

    साल 2026 (Predictions 2026) में ग्रहों की चाल के कारण कुछ राशियों को सावधान रहने की जरूरत है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि और राहु के प्रभाव से मेष, ...और पढ़ें

    Hero Image

    Predictions 2026: नए साल में इन राशियों को रहना होगा सतर्क।

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल 2026 कई सारी नई उम्मीदें और बदलाव लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलेगी, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय संभलकर चलने का है। साल 2026 में ग्रहों के गोचर और शनि-राहु की विशेष स्थितियों के कारण कुछ राशियों की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला करियर, रिश्तों और आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं किन राशियों को नए साल में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन राशियों को रहना होगा सावधान

    rashifal 2026

    मेष राशि (Aries)

    मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जो साहस के प्रतीक हैं। साल 2026 में शनि के प्रभाव से आपके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि करियर में बदलाव या बड़े निवेश का फैसला मार्च से जून के बीच न लें। बिना सोचे-समझे कोई फैसला न लें।

    कन्या राशि (Virgo)

    कन्या राशि वाले अपनी हाजिर जवाब के लिए जाने जाते हैं। नए साल में राहु का प्रभाव इनकी सोच में धुंधलापन ला सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को सोच-समझकर करने की सलाह दी जा रही है। इस साल 'शॉर्टकट' से पैसा कमाने का लालच आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। ऐसे में सावधान रहें।

    वृश्चिक राशि (Scorpio)

    वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल भावुकता में बहकर फैसले लेने का हो सकता है। रिश्तों के मामले में आप थोड़े असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में आंख बंदकर भरोसा न करने की सलाह दी जा रही है। गुस्से में आकर ऐसा कोई फैसला न लें, जिससे भविष्य में पछतावा हो।

    कुंभ राशि (Aquarius)

    कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव निर्णय लेने में देरी करा सकता है। आप खुद को दो रास्तों के बीच खड़ा पाएंगे। आपको पारिवारिक विवादों में न पड़ने की सलाह दी जा रही है। साथ ही लेनदेन (Financial Deals) से पहले विचार जरूर कर लें।

    इन बातों का ध्यान रखें

    • विवाद में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें।
    • बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
    • प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है।
    • नए साल में 'अकेले चलो' की नीति के बजाय दोस्तों व बड़ों की सलाह जरूर लें।

    यह भी पढ़ें- Mulank 6 Ank jyotish Rashifal 2026: नए साल में मूलांक 6 की मेहनत लाएगी रंग, पढ़ें वार्षिक राशिफल

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।