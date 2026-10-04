पितृ पक्ष 2026: पितरों के तर्पण में काले तिल और कुशा का ही इस्तेमाल क्यों? यहां समझें इसके पीछे की खास वजह

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2026) को पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक शुभ माना जाता है। इस दौरान पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन अनुष्ठानों को विधिपूर्वक करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और पितृ दोष दूर होता है।

पितृ पक्ष में पितरों का तर्पण करते समय काले तिल और कुशा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों के बिना तर्पण अधूरा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तर्पण में काले तिल और कुशा को क्यों शामिल किया जाता है? आइए इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में बताते हैं।