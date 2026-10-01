जहां पितरों की विदाई पर नहीं बहते आंसू, बजती हैं तालियां और गूंजती है हंसी; गयाजी की इस वेदी का रहस्य क्या है?

डिजिटल डेस्क, गयाजी। Pitru Paksha Mela 2026 पितृपक्ष में जब देशभर में लोग अपने दिवंगत पूर्वजों को याद कर भावुक होते हैं, तब गयाजी की एक पिंडवेदी पर माहौल बिल्कुल अलग नजर आता है। यहां पिंडदान के दौरान रोने के बजाय लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं और खुशी की आवाजें निकालते हैं।

पहली बार इस परंपरा को देखने वाला श्रद्धालु भी ठिठककर सोचने लगता है कि आखिर पितरों के श्राद्ध में ऐसा क्यों किया जाता है? इस अनोखी परंपरा का संबंध गया जी की प्रसिद्ध प्रेतशिला वेदी से है। शोक नहीं, पितरों की विदाई की खुशी प्रेतशिला में प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार पिंडदान केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि पितरों को मोक्ष की ओर विदा करने का माध्यम माना जाता है। इसी भाव को यहां हंसी और तालियों के जरिए व्यक्त करने की परंपरा बताई जाती है। पिंडदानी यह भाव रखते हैं कि पिंड ग्रहण करने के बाद उनके पितर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सुखपूर्वक आगे की यात्रा पर जा रहे हैं। इसलिए यहां वातावरण में शोक के बजाय प्रसन्नता का भाव दिखाई देता है।

आखिर क्यों बजती हैं तालियां? स्थानीय पुरोहितों के अनुसार प्रेतशिला में Pind Daan पिंडदान के दौरान खुशी प्रकट करने का विधान पुरानी धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है। मान्यता है कि जिन पितरों की मृत्यु असामयिक या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में हुई हो, उनकी शांति के लिए यहां विशेष पिंडदान किया जाता है। कर्मकांड पूरा होने के बाद पितरों की मुक्ति की कामना के साथ श्रद्धालु प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। यही वजह है कि दूसरे श्राद्ध स्थलों से अलग यहां हंसी और तालियों की आवाज सुनाई देती है। 674 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं पिंडदानी प्रेतशिला वेदी तक पहुंचना भी अपने आप में एक कठिन धार्मिक यात्रा है। मुख्य प्रेतवेदी तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 674 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊंचाई पर स्थित इस स्थान पर पहुंचने के बाद पिंडदानी निर्धारित विधि से अपने पितरों के निमित्त कर्मकांड करते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था इस विश्वास से जुड़ी होती है कि इस स्थान पर किया गया पिंडदान विशेष फलदायी होता है।

तीन तरह के प्रेतों से जुड़ी मान्यता पुरोहित के अनुसार गया जी में सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के प्रेतों की धार्मिक मान्यता बताई जाती है। फल्गु को सात्विक, बोधगया को राजस और प्रेतशिला को तामस स्वरूप से जोड़ा जाता है।

मान्यता के अनुसार प्रेतशिला विशेष रूप से उन पितरों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी मृत्यु असामयिक परिस्थितियों में हुई हो। हालांकि ये धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनका आधार आस्था और पुराण परंपरा है। ब्रह्मा के अंगूठे की तीन लकीरों का रहस्य प्रेतवेदी के पास ब्रह्मा जी के अंगूठे से खींची गई तीन पावन लकीरों की भी धार्मिक मान्यता है। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का स्वरूप माना जाता है। पिंडदानी अपने पूर्वजों को बालक के समान मानकर पिंड अर्पित करते हैं। कर्मकांड के दौरान यह भाव रखा जाता है कि पितर भोजन ग्रहण कर संतुष्ट हुए और अब उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो रही है। ‘पिंड पारा...’ के जयघोष से होती विदाई Pitru Paksha Vedi पिंडदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहां पितरों की विदाई के भाव से जयघोष किया जाता है। श्रद्धालु ‘पिंड पारा, पिंड तारा, पितर गए स्वर्ग द्वारा’ का उच्चारण करते हैं।

धार्मिक मान्यता में इसे पितरों के स्वर्ग की ओर प्रस्थान का प्रतीक माना जाता है। यही वह क्षण होता है जब शोक का भाव धीरे-धीरे संतोष और प्रसन्नता में बदलता दिखाई देता है। रात होते ही बदल जाता है प्रेतशिला का माहौल प्रेतशिला केवल पिंडदान की वेदी ही नहीं, बल्कि रहस्य और लोकविश्वास से जुड़ा पहाड़ भी माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं में शाम के बाद यहां सन्नाटा छा जाने और तरह-तरह की आवाजें सुनाई देने की बातें कही जाती हैं। इसे लेकर कई लोककथाएं प्रचलित हैं।