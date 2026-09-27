गया में पिंडदान के लिए जा रहे हैं? अनुष्ठान से पहले जरूर जान लें सही नियम और सावधानियां

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के गया (Gaya) में पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करने का अधिक महत्व है। अभी पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2026) चल रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन कार्यों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मृतक की आत्मा को शांति मिलती है।

अगर आप भी इस बार गया में पिंडदान करने की योजना बना रहे हैं, तो जाने से पहले यहां बताए नियमों के बारे में जरूर जान लें। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध कर्म के दौरान नियमों का पालन न करने से पितृ नाराज हो सकते हैं और जीवन में पितृ दोष की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं विशेष बातों पर।