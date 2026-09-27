पितृ पक्ष में वास्तु के ये नियम बदल देंगे किस्मत, घर में कहां रखें पूर्वजों की तस्वीर और किन बातों की है मनाही?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर से हो चुकी है। वहीं, इसका समापन 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। यह अवधि पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक शुभ मानी जाती है।

इस दौरान घर में वास्तु शास्त्र में बताए गए विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने से घर में अशांति, धन हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही पितर भी नाराज हो सकते हैं। यह जानकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि पितृ पक्ष (Vastu Tips for Pitru Paksha) के दौरान वास्तु की किन गलतियों से बचना चाहिए। आइए इस आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।