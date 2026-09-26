Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में पितरों को कैसे दें तर्पण, नोट कर लें तिथि के हिसाब से श्राद्ध का सही मुहूर्त

दिनांक तिथि मुहूर्त



26 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध कुतुप मुहूर्त -सुबह 11 बजकर 36 मिनट से 12 बजकर 24 मिनट तक रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 25 मिनट तक अपराह्न काल- दोपहर 1 बजकर 25 मिनट से 3 बजकर 45 मिनट तक

27 सितंबर प्रतिपदा श्राद्ध कुतुप मुहूर्त - दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 53 मिनट से 1 बजकर 42 मिनट तक अपराह्न काल- दोपहर 1 बजकर 42 मिनट से 4 बजकर 6 मिनट तक

28 सितंबर द्वितीया श्राद्ध कुतुप मुहूर्त -सुबह 11 बजकर 31 मिनट से दोपहर 12 बजकर 36 मिनट तक रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 36 मिनट से 1 बजकर 24 मिनट तक अपराह्न काल-दोपहर 1 बजकर 24 मिनट से 3 बजकर 52 मिनट तक

29 सितंबर तृतीया/महा भरणी श्राद्ध कुतुप मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 23 मिनट तक अपराह्न काल-दोपहर 1 बजकर 23 मिनट से 3 बजकर 49 मिनट तक

30 सितंबर चतुर्थी-पंचमी श्राद्ध कुतुप मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 36 मिनट से 12 बजकर 24 मिनट तक रौहिण मुहूर्त-दोपहर 1 बजकर 22 मिनट से 3 बजकर 45 मिनट तक

1 अक्टूबर पंचमी श्राद्ध कुतुप मुहूर्त -सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 1 बजकर 20 मिनट तक अपराह्न काल- दोपहर 1 बजकर 20 मिनट से 3 बजकर 45 मिनट तक

2 अक्टूबर षष्ठी और सप्तमी श्राद्ध कुतुप मुहूर्त -सुबह 11 बजकर 31 मिनट से दोपहर 12 बजकर 36 मिनट तक रौहिण मुहूर्त-दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 1 बजकर 20 मिनट तक अपराह्न काल- दोपहर 1 बजकर 20 मिनट से 3 बजकर 45 मिनट तक

3 अक्टूबर अष्टमी श्राद्ध कुतुप मुहूर्त -सुबह 11 बजकर 36 मिनट से 12 बजकर 24 मिनट तक रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 25 मिनट तक अपराह्न काल-दोपहर 1 बजकर 25 मिनट से 3 बजकर 45 मिनट तक

4 अक्टूबर नवमी/मातृ नवमी कुतुप मुहूर्त -सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 1 बजकर 20 मिनट तक अपराह्न काल-दोपहर 1 बजकर 20 मिनट से 3 बजकर 45 मिनट तक

5 अक्टूबर दशमी श्राद्ध कुतुप मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रौहिण मुहूर्त-दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 1 बजकर 20 मिनट तक अपराह्न काल-दोपहर 1 बजकर 20 मिनट से 3 बजकर 45 मिनट तक

6 अक्टूबर एकादशी श्राद्ध कुतुप मुहूर्त -सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 1 बजकर 20 मिनट तक अपराह्न काल-दोपहर 1 बजकर 20 मिनट से 3 बजकर 45 मिनट तक

7 अक्टूबर द्वादशी/मघा श्राद्ध कुतुप मुहूर्त -सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रौहिण मुहूर्त-दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 1 बजकर 20 मिनट तक अपराह्न काल-दोपहर 1 बजकर 20 मिनट से 3 बजकर 45 मिनट तक

8 अक्टूबर त्रयोदशी श्राद्ध कुतुप मुहूर्त -सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रौहिण मुहूर्त-दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 1 बजकर 20 मिनट तक अपराह्न काल-दोपहर 1 बजकर 20 मिनट से 3 बजकर 45 मिनट तक

9 अक्टूबर चतुर्दशी श्राद्ध कुतुप मुहूर्त -सुबह 11 बजकर 31 मिनट से दोपहर 12 बजकर 36 मिनट तक रौहिण मुहूर्त-दोपहर 1 बजकर 17 मिनट से 3 बजकर 37 मिनट तक