पितृ पक्ष में तर्पण करते समय भूलकर भी न करें दिशा की अनदेखी, गरुड़ पुराण में लिखा है यह खास नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है और इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्म करते हैं। जिस दिन पूर्वजों का श्राद्ध होता है उस दिन कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है।

घर पर श्राद्ध पूजा विधि जल्दी स्नान से शुरू होती है और इस दिन लोग साफ, सफेद या हल्के पीले कपड़े पहनते हैं और एक निश्चित दिशा की तरफ मुख करके ही श्राद्ध करना चाहिए। लोग अक्सर पूर्वजों के श्राद्ध के नियमों का पालन करते हुए सभी कर्म करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन यदि तर्पण गलत दिशा में खड़े होकर किया जाता है, तो वह स्वीकार्य नहीं माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि पितृ पक्ष में तर्पण या श्राद्ध से जुड़ा कोई भी कर्म करते समय मुंह किस दिशा में होना चाहिए?

पितृ पक्ष में तर्पण करने की सही दिशा गरुड़ पुराण के अनुसार, पितृ पक्ष में तर्पण करने की एक निश्चित दिशा होती है और उसी दिशा को पूर्वजों की दिशा माना जाता है। आपको हमेशा तर्पण दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। इस दिशा को पितृ लोक की दिशा माना जाता है और इसी दिशा में हमारे पूर्वज निवास करते हैं। इस दिशा में मुख करके लिया गया तर्पण पूर्वज तुरंत स्वीकार कर लेते हैं।

हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को यम और पूर्वजों की दिशा बताया गया है, इसी वजह से कोई भी श्राद्ध से जुड़ा हुआ काम इसी दिशा की तरफ मुख करके करने की सलाह दी जाती है। जब भी जातक अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर्म कर रहा हो, तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, जनेऊ धारण करने के बाद हाथ में जल लेकर तर्पण करना चाहिए। यही नहीं पिंडदान करते समय भी मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए।