Pitra Dosh: घर में लगा है पितृ दोष, तो इन मंत्रों के जाप से मिल सकता है छुटकारा

Pitra Dosh सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ ग्रहों की युति से कई दोष लगते हैं। इनमें से एक पितृ दोष है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष लगा होता है उसे जीवन में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष से निजात पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ मंत्र बताए गए हैं।

Pitra Dosh पितृ दोष से मुक्ति के उपाय।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Pitra Dosh: कई बार अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनका हमे सही अर्थ मालूम नहीं होता। जीवन में लगातार आ रही परेशानियों का एक कारण पितृ दोष भी हो सकता है। ऐसे में आप पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए आप ये उपाय आजमा सकते हैं। पितृ दोष के दुष्प्रभाव ऐसा माना जाता है कि पितरों के नाराज होने पर पितृ दोष लगता है। पितृ दोष के लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे- अच्छी खासी कमाई के बावजूद घर में बरकत नहीं होती। कड़ी मेहनत के बाद भी व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में सफलती नहीं मिलती। संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा बाधाएं आती हैं। व्यक्ति को विवाह आदि मामलों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष निवारण मंत्र ॐ श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः ॐ प्रथम पितृ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का लाभ इन मंत्रों का जाप करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जिससे आपको व आपके परिवार को पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। यदि आप इन मंत्रों विधि-विधान के साथ जाप से करते हैं तो इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन बातों का रखें ध्यान ऊपर बताए गए इन मंत्रों का जाप 108 बार करना शुsभ माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश 108 बार मंत्रों का जाप नहीं कर पाते तो नियमित रूप से 11 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।

पूरे श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों से जुड़ने की और उनकी शांति की इच्छा के लिए इन मंत्रों का जाप करें। साथ ही किसी शांत जगह का चुनाव करें।

हमेशा मंत्र का जाप शुद्ध मन से करना चाहिए ध्यान रखें कि मंत्रों का गलत उच्चारण न हो। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini